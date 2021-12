Entregaron otras 8 casas en Quemú Quemú

Compartir esta noticia:











Ocho familias de Quemú Quemú recibieron este jueves la llave de su casa propia y podrán festejar las fiestas de navidad y año nuevo en su nuevo hogar.









Se trata de ocho viviendas del Plan Provincial «Mi Casa», que fueron entregadas el jueves en un acto que se llevó a cabo en Quemú Quemú con las familias y funcionarios del gobierno.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, quien destacó la entrega de las casas.

Remarcó que “hay un Estado provincial que a través de los gobiernos justicialistas hizo de la construcción de viviendas una política de Estado. Entendemos que la vivienda dignifica, genera trabajo y ayuda a consolidar la familia. Esto requiere de un esfuerzo económico que hace el Gobierno provincial, pero cuenta con el acompañamiento de todas las personas que viven en La Pampa que aportan con sus impuestos”.

“Pero -afirmó el ministro- para poder tomar decisiones tiene que haber presupuestos en todos los órdenes: nacional, provincial y municipal. Estamos viviendo una situación que no se entiende, donde hay un sector de la oposición que le pone trabas no solo al Gobierno nacional y al provincial sino a la gente porque no tener un Presupuesto afecta las obras y que hoy quedan en suspenso. Pero los pampeanos y pampeanas eligieron a nuestro Gobernador para que gobierne y vamos a seguir trabajando acompañados con todos los actores y sumando herramientas para cumplir con los objetivos para los que nos comprometimos”, expresó el funcionario provincial.

Por último, aseguró que “seguiremos dignificando a las familias pampeanas entregando viviendas. Les deseo que pasen unas felices fiestas que este año van a ser en sus casas propias y que tengamos un buen 2022”, cerró

Además acompañaron al ministro, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y el diputado Rodolfo Calvo junto al intendente de la localidad, Alfredo Fernández.

Fernández destacó el valor de “inaugurar casas sobre todo en los momentos y el contexto en que nos encontramos. Es un esfuerzo muy grande que hacemos en conjunto con el Gobierno provincial”.

“Con estas casas -añadió- le estamos mejorando la calidad de vida a estas ocho familias. Hemos construido 28 unidades, aunque sabemos que falta y por eso tenemos la responsabilidad y la convicción para trabajar en darles soluciones”, dijo.

Adelantó que “ya tenemos los terrenos para seguir contrayendo viviendas. Estamos comprometidos y convencidos de la gestión que estamos llevando adelante y siempre con el apoyo de los gobiernos provincial y nacional».

“El Plan Mi Casa nos abrió una puerta cuando otras estaban cerradas y poder así una cadena para poder estar cerca le cubrir el déficit habitacional. Disfruten de sus casas y pasen unas felices fiestas», culminó.

Una de las adjudicatarias habló en nombre de las ocho familias y agradeció “a los gobiernos provincial y municipal por permitirnos acceder a la casa propia y cumplir nuestro sueño”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios