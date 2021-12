Vidanimal criticó a Zoonosis y calificó el trabajo como “siniestro”

Compartir esta noticia:











La Fundación Vidanimal calificó como "ineficiente y hasta un poco siniestra", la política implementada desde la gestión de di Napoli en Zoonosis y las medidas llevadas adelante para el control de la población felina y canina.

“El trabajo llevado a cabo sobre esta temática resulta ineficiente y hasta un poco siniestro. Esta apreciación no nace de nosotros, sólo basta con escuchar a las y los vecinos de los diferentes barrios que manifiestan su eterna disconformidad para con el servicio brindado por el departamento de zoonosis”, criticaron en un comunicado de prensa.

“Por nombrar solo alguna característica: el área recepciona los turnos para castraciones por llamadas telefónicas (con un vetusto teléfono fijo) con una amplitud horaria DE DOS HORAS AL DÍA, estando estos horarios en contraposición a los hábitos laborales de los que van a gestionar esos turnos, dejando de lado que en ese escueto horario la línea permanece ocupada en forma constante. Esto hace casi imposible la obtención de un turno de castración en Zoonosis, situación que queda patente en el momento en que nuestra Fundación pone a disposición turnos para las pocas jornadas que podemos realizar en la ciudad: no podemos satisfacer la gran cantidad de pedidos y mucha gente se queda sin castrar a su animal”, señalaron.

Además, propusieron una serie de medidas para abordar la superpoblación de gatos y perros en la ciudad con las consecuencias que vimos que esto conlleva.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Hace algunas semanas asistimos a una reunión convocada por el departamento de Zoonosis dependiente de la Municipalidad de Santa Rosa, siendo conscientes que la problemática que nos atraviesa tiene y debe ser abordada en forma conjunta por todas las partes interesadas e involucradas en el tema.

La visión de nuestra organización está atravesada por el trabajo en equipo. Si esto no fuese así no podríamos llevar adelante las largas jornadas de castraciones en diferentes lugares no solo de la ciudad sino de la provincia. Trabajar con equipos multidisciplinarios, diálogos y debates constructivos y sobre todo el trabajo por la causa están marcados a fuego en nuestro ADN como organización.

El tema que nos convocaba era la realización de una campaña educativa denominada “Tu perro en tu casa” y claramente coincidimos que es ese lugar donde deberían estar los animales con hogar. Esto está avalado por las diferentes campañas que realizamos como Fundación desde hace años, pero nos vemos en la obligación de manifestar frente a las y los ciudadanos de a pie, que esto representa SÓLO UNA de las puntas de iceberg, que la problemática necesita ser abordada desde todas las aristas posibles y sobre todo se debería mirar el problema desde su origen que no es ni más ni menos QUE LA SOBREPOBLACIÓN DE PERROS Y GATOS.

Porque si solo tratamos el tema desde una sola perspectiva se está minimizando y desestimando la problemática que incluye derechos sociales prioritarios como son la salud tanto animal como humana y derechos ambientales.

Por nombrar solo algunas consecuencias que trae aparejada la sobrepoblación de perros y gatos:

Mordeduras a personas y entre animales

Accidentes de tránsito vinculados a animales en la vía pública

Animales sueltos y abandonados en la vía pública:

Enfermedades zoonóticas donde caninos y felinos participan en la cadena de vectores.

Casos de crueldad y maltrato hacia los animales:

Demanda y exigencia de soluciones por parte de la comunidad

Jaurías caninas y colonias de gatos

Familias con mayor cantidad de animales de los que desearían tener

Aumento de conflicto entre los y las vecinas

Aumento de la cantidad de refugios y de los animales que habitan en ellos.

Fugas tanto de caninos como de felinos

Nacimiento y presencia de perros y gatos en basurales

Poseemos estudios y estadísticas que sería largo enumerar en este escrito, que respaldan la responsabilidad de la falta de esterilización en los casos citados.

Por lo expuesto, es que desde hace tiempo las y los integrantes de la FUNDACION VIDANIMAL venimos pidiendo que el Estado dé una respuesta a la problemática de la superpoblación de gatos y perros en la ciudad con las consecuencias que vimos que esto conlleva.

Como somos parte no solo interesada sino involucrada en la temática, presentamos en el año 2019 al consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa un proyecto de Ordenanza denominado “EQUILIBRIO POBLACIONAL” que modificara a la actual vigente que data del año 2006. Se agrega al respecto que ante la falta de tratamiento, volvimos a presentarlo durante este año 2021.

Este proyecto de ordenanza es el resultado de experiencias que han tenido éxito en distintos municipios del país y fue elaborado por técnicos especialistas que conforman la “RED DE POLITICAS PÚBLICAS”, de la cual somos integrantes y parte de la base que es la “PREVENCION” el único método idóneo que puede frenar la sobrepoblación de animales domésticos, siendo esta prevención las castraciones quirúrgicas, MASIVAS, SISTEMATICAS, GRATUITAS, TEMPRANAS, EXTENDIDAS Y ABARCATIVAS.

MASIVAS: es un requisito clase para garantizar el éxito del programa se debe castrar como mínimo el 10 % de la población de perros y gatos, debiéndose aumentar al 20 % en los años siguientes.

SISTEMÁTICAS: deben ser sostenidas en el tiempo, y es necesario que responda a las necesidades de la comunidad. Es importante que el intervalo entre campañas no supere los dos meses para que el ciclo de gestación no “gane la partida”.

GRATUITAS: como condición indispensable del sostenimiento del programa y del acceso a toda la población. Un programa de salud pública es un programa para todos sin importar el nivel de ingreso de las y los ciudadanos.

TEMPRANAS: las castraciones deben de realizarse preferentemente antes del primer celo.

EXTENDIDAS: en toda el área geográfica esto se aborda con un servicio itinerante que llegue a todo el territorio.

ABARCATIVAS: incluye caninos y felinos; tanto hembras como machos, adultos y cachorros; mestizos o de raza; con o sin dueño o dueña; de zonas urbanas y rurales, pertenecientes a sectores económicos altos, medios o bajos.

Estamos convencidos, porque lo demuestran los resultados en los municipios que éste es el camino correcto para lograr el objetivo.

Desde nuestra Fundación de manera autogestiva y cuando nuestras posibilidades económicas y climáticas lo permiten venimos realizando jornadas de castraciones. Somos conscientes que vamos muy por detrás del problema, pero nuestra historia, responsabilidad, convicciones no nos permiten bajar los brazos y claudicar.

Por el lado de la Municipalidad, el trabajo llevado a cabo sobre esta temática resulta ineficiente y hasta un poco siniestro. Esta apreciación no nace de nosotros, sólo basta con escuchar a las y los vecinos de los diferentes barrios que manifiestan su eterna disconformidad para con el servicio brindado por el departamento de zoonosis.

Por nombrar solo alguna característica: el área recepciona los turnos para castraciones por llamadas telefónicas (con un vetusto teléfono fijo) con una amplitud horaria DE DOS HORAS AL DÍA, estando estos horarios en contraposición a los hábitos laborales de los que van a gestionar esos turnos, dejando de lado que en ese escueto horario la línea permanece ocupada en forma constante. Esto hace casi imposible la obtención de un turno de castración en Zoonosis, situación que queda patente en el momento en que nuestra Fundación pone a disposición turnos para las pocas jornadas que podemos realizar en la ciudad: no podemos satisfacer la gran cantidad de pedidos y mucha gente se queda sin castrar a su animal.

Por último queremos decir que la responsabilidad y la empatía solo pueden construirse a partir de un Estado responsable, que cumpla sus funciones y eduque con el ejemplo”.

