En el Gobierno hay “sospechas de que ya esté circulando la variante Ómicron”

Los testeos aumentaron y se dispusieron controles en las terminales que reciben pasajeros de otras provincias, especialmente de Córdoba, lugar de alta circulación de la nueva variante que preocupa a las autoridades sanitarias pampeanas. Además se dispusieron controles en los paso fronterizos con otras provincias.









El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, informó que se reforzaron los testeos y la vacunación en toda la provincia, la atención primaria y el seguimiento de pacientes.

“Estamos elevando la alarma, testeando síntomas, y se han elegido los lugares donde llegan los colectivos de Córdoba, antes de que los viajeros vayan a su domicilio. Así se hizo en General Pico, Santa Rosa, Eduardo Castex, Realicó, Gobernador Duval y los puntos limítrofes para que se testee a quien ingresa”, dijo Vera a Plan B Noticias.

En el Gobierno admiten que existe mucha preocupación por la velocidad de transmisión de Ómicron. Y no es para menos. El Gobierno Nacional ya declaró cinco jurisdicciones con riesgo epidemiológico “alto” por la nueva variante, de las cuales 3 son vecinas con La Pampa. Córdoba, Neuquén y Río Negro. También podría sumarse la Ciudad de Buenos Aires, y recientemente San Luis, donde ya es la variante prodominante.

En ese marco, aseguró: “estamos aumentando el número de testeos porque tenemos sospechas de que ya esté la variante Ómicron, como ocurre en toda la Argentina”.

El funcionario de Salud señaló que además se está reforzando la campaña de vacunación en toda la provincia, “se está vacunando en todas las localidades” y “donde se realizan fiestas en las que se produce concentración de gente, como la de Santa Rosa”, acotó.

“A su vez elevamos la alarma en los cuidados, como tiene que haber, como hemos dicho siempre”, señaló el subsecretario de Salud de La Pampa.

Destacó la baja incidencia en pacientes con internación hospitalaria pese a haber un aumento de contagios y aseguró que esto tiene que ver con el porcentaje de vacunados que alcanzó La Pampa. “Están en su domicilio o en los hoteles en caso de que haya que hacer aislamiento. El impacto se produce en los que no se vacunaron y estos tienen mayor posibilidades de ser internados”, dijo Vera y remarcó que “es 10 veces menor la posibilidad de tener una internación grave, y en el peor escenario la muerte, entre quienes recibieron la vacuna y quienes no”.

Otro dato que surge de los nuevos casos es que “la mayoría de las personas contagiadas son jóvenes». «Vimos que hay una diferencia entre quienes están vacunados y los que no. La semana pasada el 80% de los internados eran no vacunados. Ahora teníamos 1 paciente internado solo, no vacunado”, agregó en referencia a las cifras del viernes.

“Por eso se reforzó la atención primaria y el seguimiento de pacientes”, afirmó el subsecretario de Salud de la provincia.

Consultado por el funcionamiento de los vacunatorios y los centros de testeos durante las fiestas, que estuvieron desarrollando actividad normal hasta la tarde de hoy, Vera dijo que “los que están permanentes son los de los Hospitales y Centros Sanitarios donde se viene testeando, y los vacunatorios en horario de tarde, donde después del 24 se espera que comience el movimiento”.

En ese marco, advirtió que “no hay que subestimar esta situación. Hay que seguir con el barbijo y el distanciamiento”.

Además recordó que «ya se está empezando a trabajar con el pase sanitario», y aclaró que «no como prohibición, sino para incentivar la vacunación de ese porcentaje que falta”, dijo Vera.

Por último, pidió “a quienes no se vacunaron que lo hagan. Las vacunas son eficaces y es la única forma de evitar las internaciones. Cuando la internación le toca a un paciente no vacunado tiene la misma agresividad que estábamos viendo en mayo”, comparó.

