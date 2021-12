Cerealeras liquidaron en noviembre más que el año pasado, pero menos que en 2019

Compartir esta noticia:











Las cerealeras vendieron en noviembre más dólares que el año pasado, pero menos que en 2019. Se trata de la segunda mayor marca del siglo para ese mes, con US$ 2.000 millones. A nivel general, las exportaciones fueron las más altas desde 2012.

Durante noviembre se liquidaron cereales y oleaginosas por US$ 2.042 millones, lo que implicó un alza interanual del 17,8%. Sin embargo, se trata de la segunda marca más alta del siglo para este mes, dado que en 2019 había sido US$ 143 millones superior.

El acumulado de los primeros once meses que alcanza los U$S 30.129 millones. La suba del 62,1% contra 2020 constituye un récord absoluto desde comienzos de este siglo, según consta en el Informe de Comercio Exterior que publica la Cancillería, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) .

En el último año de Mauricio Macri, adelantaron liquidaciones tras la abrupta corrida cambiaria de Cambiemos después de las PASO, en la que el precio del dólar se incrementó 50%. Ahora, el alza en las exportaciones se explica por la fortaleza de los precios internacionales y la por una demanda constante lanzada a recuperar stocks tras el primer impacto de la pandemia.

Las exportaciones globales de Argentina crecieron un 37% interanual durante noviembre. Los US$ 6164 millones que ingresaron al país permitieron que se registre como el noviembre más alto desde 2012.

En el acumulado de once meses, con U$S 71.300 millones, crecieron 38,9% las ventas al resto del mundo respecto al mismo periodo en 2020, pero menos, un 19,4%, respecto a 2019.

Según los datos de la AAICI, que recopila, sintetiza y analiza distintas informaciones, datos y categorías vinculadas con la exportación de bienes y servicios, el sector automotriz muestra el mejor desempeño exportador en los últimos ocho años y las manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron un monto récord entre todos los noviembres. También resaltó que Brasil fue el mayor destino de las exportaciones, con un acumulado del 19,6% del total.

Con un total importado de US$ 5.767 millones, el superávit comercial se limitó a los US$ 397 millones, pero en once meses esto se tradujo en un verde total de US$ 14.300 millones.

En los datos consolidados del tercer trimestre, el superávit de cuenta corriente quedó en US$ 3.287 millones. El Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV lo calificó como “muy significativo” puesto que “permite fortalecer reservas y aplicar el excedente de dólares a comprar productos que nuestro país no fabrica”.

En ese mismo período, el stock de deuda externa bruta se redujo a U$S 268.416 millones. Se trata del saldo pasivo más bajo en los últimos tres años, señala la nota de Ezequiel Orlando en El Destape.

