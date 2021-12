Consenso fiscal: con diferentes argumentos CABA, San Luis y La Pampa, las que no firmaron

Compartir esta noticia:











Si bien el Presidente destacó el apoyo de 23 de las 24 jurisdicciones, nuestra provincia se anota entre las tres que no pusieron la firma ¿Por qué?

Antes de la reunión el Gobierno de La Pampa emitió un comunicado de prensa en el que informó que apoyaba la medida del presidente Alberto Fernández, pero aclaraba que no firmaría. El mismo camino siguió San Luis, y por otros motivos, CABA.









El Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no firmó con un discurso anti nuevos impuestos, pero la realidad es que no acompañó el consenso fiscal por la quita del porcentaje de coparticipación que Mauricio Macri, durante su presidencia, le dio cuando transfirieron la policía a la ciudad capital del país, elevando los ingresos nacionales por encima del promedio federal de asignación de recursos. Esa medida fue aprobada por decreto presidencial y cuando Fernández la quiso corregir, la Corte Suprema falló en favor de CABA.

Pero, La Pampa y San Luis, ¿por qué no firmaron? Ninguna de las dos es opositora al Frente de Todos, sin embargo, encuentran origen a su actitud también en la presidencia de Mauricio Macri. Es que este consenso fiscal es la continuidad del de 2017 que la Provincia resistió.

En 2018, cuando la Legislatura debía aprobar el consenso fiscal, el gobernador Carlos Verna dio la orden de rechazarlo porque puso como condición el cobro de toda la deuda previsional que Nación mantenía con La Pampa.

A la hora de explicar las diferencias, dijeron que la ANSeS le envió $ 900 millones en 2016, $ 236 millones en 2017 y este año recibiría $ 500 millones como piso para cubrir el déficit de su caja previsional. La Pampa reclamaba que se le financie todo el déficit de 2016 no solo lo armonizado al sistema previsional nacional, lo que serían $ 430 millones adicionales.

Ante esa situación, La Pampa no firmó. La situación de San Luis es similar. Por ello ninguna de las dos provincias estaba obligada afirmar, ya que no habían rubricado el consenso fiscal original al que ayer se le dio continuidad.

Hoy esa deuda está siendo reconocida por la Nación, que en las cuotas acordadas, comenzó a cancelarla luego de un acuerdo entre Ziliotto y Fernández.

“El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; y el de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; adhirieron, pero no firmaron el Consenso Fiscal 2021, dado que fueron las únicas dos provincias que no suscribieron el convenio original de 2017 celebrado por el expresidente Macri, y por lo tanto no están obligadas a refrendar el actual acuerdo”, explicó el Gobierno de Alberto Fernández ayer en un comunicado de prensa donde dio a conocer que solo Horacio Rodríguez Larreta resistió el acuerdo fiscal con la Nación.

