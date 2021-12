Fuerte choque y vuelco en la Ruta 188: “No parábamos más, no se los tumbos que dimos”

Compartir esta noticia:











Una camioneta chocó a un automóvil en la ruta nacional 188 en cercanías del acceso Ricardo Balbín, al sur de Realicó. El vehículo menor volcó y tres de sus ocupantes debieron ser rescatados por los bomberos y hospitalizados.

El siniestro vial se produjo en ruta nacional 188 al sur de Realicó, a unos 250 metros al oeste del acceso sur, altura del kilómetro 478/479.









El auto, un Chevrolet Joy de color blanco avanzaba en sentido este a oeste, luego de haber cargado gas en la estación de GNC y tras cruzar el acceso a Realicó fue embestido desde atrás por una Toyota Hilux 4X4 cabina simple de color blanco. Tras el golpe, el auto salió descontrolado hacia la banquina norte, donde dio varios tumos hasta detenerse en posición invertida.

El conductor del auto fue el único ocupante que no fue derivado del lugar, y relató que «tras el golpe empezamos a dar vueltas, no parábamos más, no se los tumbos que dimos. Yo venía a 70, mirá como quedó el auto de atrás…. los chicos se salvaron porque teníamos el tubo de gas y la estructura es sólida», le dijo a Infotecrealico.com.ar.

En el vehículo menor viajaba un matrimonio con sus dos hijos adolescentes, habían partido desde San Antonio Oeste y llevaban como destino final la ciudad cordobesa de Río Cuarto, se habían desviado para reabastecer gas en el auto. Uno de los jóvenes presentaría al menos una fractura.

Por su parte en la Toyota viajaban un hombre y un menor, ambos habían partido desde General Pico y se dirigían rumbo a Unión, en la provincia de San Luis. Ambos resultaron ilesos.

Trabajó en el lugar personal sanitario del hospital Virgilio Tedín Uriburu, Bomberos Voluntarios y policía de la Departamental de Realicó, se hizo presente en el lugar en comisario Inspector Andrés Aranguez.

