General Pico: Joven madre necesita una “vivienda digna” para vivir con sus tres hijos

Una joven madre vive con sus hijos de 3, 8 y 9 años en el patio de la casa de su hermana. No tiene gas ni baño.

“Estamos en un lugar precario que se llueve, no tenemos gas ni baño. Necesito un techo digno para vivir con mis hijos, yo no quiero comida. Quiero un techo, trabajo por hora, pero vivimos en condiciones muy precarias, sin baño”, contó Celeste Frías a Plan B Noticias.









“No tengo baño, los nenes tiene que hacer sus necesidades en un tacho”, describió.

“Estoy separada, estoy mal, mi ex me tortura diciéndome que le dé los nenes hasta que me pueda estabilizar”, añadió

“Le hice la campaña a Melina Delú, a Fernanda Alonso, a Ariel Rauschenberger, pero no responden los llamados. Terminó la campaña y nadie te atiende”, se lamentó.

“El único que me atendió y me escuchó fue Lezcano, pero todavía necesito un techo digno para vivir”, reiteró.

“Le he pedido ayuda al papá para pagar un alquiler y me pide los nenes, pero es injusto tener que dárselos. Necesito un techo, no estoy pidiendo comida”, añadió.

