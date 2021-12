Pelea en la familia Valquinta: aseguran que el joven internado golpeó a su primo, detenido por agresión

Compartir esta noticia:











La madre de Gonzalo le contó a Plan B que Rodrigo, internado en el Molas, le “quiso robar la bicicleta y me lo golpeó a mi hijo”. Pide ayuda para contactarse con un abogado ya que “el que me pusieron en la justicia, se lavó las manos”.









Ayer por la noche la Seccional Primera de Policía intervino en una pelea familiar en el barrio Matadero. Por los incidentes fueron detenidos Jésica Rosignolo y Gonzalo Valquinta, hijo del exboxeador Héctor Mario Valquinta, y primo de Rodrigo.

Rodrigo terminó con severas lesiones internado en terapia intensiva y la policía busca detener al expúgil.

Esta tarde, la madre de Gonzalo, el otro joven que participó del incidente, contó que “mi hijo es la víctima y le dictaron prisión preventiva. Él iba por la calle en bicicleta y su primo Rodrigo le quiso robar la bicicleta y lo golpeó”.

“Mi hijo nunca molesta a nadie, pero todo le pasa por el padre (Héctor Mario Valquinta), con el que no tengo nada que ver desde hace 13 años. Mi hijo no hizo nada, no mató a nadie, a él lo atacaron. Después intervino el padre, pero no sé que pasó, se que mi hijo es víctima”, relató Leticia Bustamante.

“A mí la justicia me dejó de lado, el abogado nos dejó de lado, no sé que hacer, estoy desesperada, necesito un abogado que defienda a mi hijo, que es el hombrecito del hogar.No tengo plata, pero necesito ayuda”, dijo entre lágrimas Leticia Bustamante.

Esta tarde Rodrigo Valquinta, el joven internado en terapia intensiva, recuperó la consciencia. Bustamante lo acusa de haber agredido a su hijo Gonzalo.

Por último, Plan B pudo saber que la policía todavía busca a Héctor Mario Valquinta como el posible agresor que le causó severas lesiones a su sobrino Rodrigo.

“Necesito ayuda, que traten de escucharme. Yo no tengo problemas con nadie acá en el barrio. Esto se tiene que saber, entiendo que el chico está grave, ¿pero mi hijo va a pagar por algo que no hizo? Mi hijo no merece esto”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios