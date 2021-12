Sofía Llanos nueva secretaria del SiTraSaP: “nos reconoció la gente pero no fuimos beneficiados en lo salarial”

Compartir esta noticia:











La nueva secretaria general del SiTraSap alertó por el cansancio y la falta de personal de salud. “No somos robots, somos personas”, advirtió y aseguró que seguirán con los reclamos históricos por el salario en blanco y una jubilación especial, entre otras reivindicaciones.

Este miércoles, Sofá Llanos fue elegida como nueva secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (SiTraSap). “Esta nueva responsabilidad significa un compromiso muy alto para con los compañeros. Si bien vengo integrando las comisiones anteriores, con Carlos Ortellado, que es secretario gremial, en la gestión anterior fui secretaria adjunta y ahora voy por la secretaría general, donde mis compañeros me designaron. Es un gran compromiso adquirido ante ellos”, dijo a Plan B.

En referencia a la situación actual en Salud, Llanos dijo que el sector fue el más golpeado en la pandemia. “El reconocimiento lo hizo la gente, pero en lo salarial no fuimos beneficiados”.

“Se nos cortaron licencias y tenemos un plantel bastante acotado. Es bastante duro lo que nos ha tocado, pero es así. Ahora han convocado a más personas y eso demuestra a las claras la falta de recurso que tenemos, más allá de que se taparon agujeros con artículos sexto, que se tomaron por COVID-19, faltan recursos y el recurso anterior está agotado”, precisó Llanos.

“Además, no hemos podido tomar las licencias. No somos robots, somos personas y pareciera que no nos podemos enfermar. Falta un reconocimiento salarial que no llegó. Seguimos con el pago de una hora y media ‘en gris’, que no llegó siquiera a tratarse. Ahora estamos en una Mesa de Negociación intentando una jubilación especial, ya que tenemos un agotamiento diferente a los demás y esperemos tener respuestas el año que viene”, afirmó la nueva secretaria general del SiTraSap.

En este sentido, Llanos afirmó que esperan respuestas a la paritaria sectorial. “No se nos dio prácticamente respuesta, no se incorporaron compañeros a las actividades críticas y esta nueva comisión va a enfrentar una ardua tarea. Esperemos poder dar respuestas, sobre todo a la gente del interior, que es la que más golpean”.

“A veces el compañero es persona único y no tiene como llegar, es al que más le cercenan todos los derechos”, agregó Llanos.

En referencia a la nueva situación epidemiológica y el incremento de casos de la variante Ómicron, Llanos dijo que “esto complica a toda la provincia. El hecho de pertenecer al sector y trabajar en él, nos permite conocer los reclamos de los compañeros. Yo hago guardias los fines de semana en el Hospital y no es que me tienen que contar qué pasa. Estoy en el sistema”.

Consultada sobre los reclamos históricos de Salud, Llanos afirmó que “pensamos que luego de tantos aplausos, iban a venir los reconocimientos, pero no se dio. Muy por el contrario, hay compañeros que no se tomaron las licencias. Incluso en las Fiestas cortaron licencias y francos, pero deben entender que somos personas, que hay necesidades de descansar”.

“Hago hincapié en el descanso, porque los trabajadores agotados, son más propensos a contagiarnos y si querés curar a la población, primero debés cuidar al personal que es el que está al frente de esto”, cerró Llanos.

