Castañiera: “Los aumentos aprobados son un ataque directo al bolsillo”

La concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera, votó en contra de los despachos de la Tarifaria y Presupuesto para el año 2022, el aumento de la tarifa de transporte público de pasajeros y el Acuerdo Paritario Sectorial de trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos y Transporte.









Durante la mañana de este jueves 30 de diciembre se llevó adelante la segunda sesión extraordinaria del período 2021 del Concejo Deliberante de Santa Rosa. La reunión contó con la presencia de once concejales y concejalas, y estuvo presidida por Paula Grotto con la secretaría legislativa a cargo de Alfredo Garcia.

Castañiera dio a conocer su posición sobre la Tarifaria: “el aumento general va de entre un 40% y un 50%, pero en particular hay tasas como ser las de barrido, riego y conservación de la vía pública que oscilan entre un 64% y un 77%. No puedo dejar de mencionar que durante los últimos dos años, la actividad privada se ha visto afectada, sin poder trabajar, teniendo un ingreso económico sumamente disminuido o nulo en algunos casos. En este orden de ideas, básicamente lo que se hace, es aumentar las tasas sin tener en cuenta la afectación directa en los bolsillos de los ciudadanos”.

Además, agregó que “el presupuesto aparentemente prevé atender primordialmente la emergencia social, como así también la prestación de servicios básicos imprescindibles; pero el mismo no tiene correlato con las supuestas acciones que dicen querer llevar a cabo. Existe casi inexistencia de atención institucional a todo lo referido a la niñez, juventud, discapacidad, cultura y educación, como así también en generar trabajo. Comparando este presupuesto 2022 con el 2021, se puede observar que el monto destinado a Primera Infancia descendió de 1.750.000 millones de pesos a 750 mil pesos, de la misma manera disminuyó la atención a los comedores municipales; y en discapacidad se le destina un poco más de 2 millones de pesos, lo que equivale a un 0.02% del monto total del presupuesto”.

Detalló que “si analizamos los recursos destinados a la Dirección de Cultura y Educación, no se hace referencia a ninguna acción concreta, solo se observa un rubro innominado como es “obras varias”, que el año pasado no tenía presupuesto asignado y este año dispondrá de un poco más de 5 millones de pesos”.

“Este presupuesto tiene ínfimo o ridículos montos destinados a niñez, juventud, discapacidad, cultura, deporte y educación, pero, en partidas presupuestarias bajo el rubro personal temporario, es el único que ha crecido en valores de más de un 500% dependiendo el área, porque si tomamos a la Intendencia, dicho rubro, creció un 1028% en comparación al año pasado, usando los recursos del estados para beneficios de orden político, y usando la necesidad de trabajo que hay en la sociedad”.

“Con esto, señalo los aspecto de incongruencia total, y el falseamientos de que supuestamente éste presupuesto está orientado a los servicios básicos como a la emergencia social, pero en realidad está destinado a otros fines de orden político, pero no de la población de Santa Rosa en su totalidad, y fundamentalmente, no a los sectores más vulnerables en estos tiempos de crisis y desbande inflacionario, que también es responsabilidad del mismo grupo político tanto a nivel nacional, provincial y municipal”.

Fue clara al señalar que “Comunidad Organizada, participó de la sesión de tratamiento del presupuesto, dimos quórum, y no realizamos maniobras obstruccionistas como ocurrió en el pasado en el Concejo, donde se buscó impedir el funcionamiento del mismo. Podemos estar o no de acuerdo con un gobierno, pero eso no significa ir y hacer todo lo anti democráticamente necesario para voltearlo”.

Dijo que es “otro golpe más al bolsillo” lo del aumento del colectivo que “es del 56,26 %, es absolutamente inadmisible, porque carga en las espaldas de los usuarios la ineficiencia político institucional, para algunos funcionarios el aumento puede ser insignificante, justificando que hace 2 años que no se aumenta, pero para otros es muy significativo, ya que a quienes toman el colectivo cuatro veces al día les implica una gasto mensual de más $5000, y hoy en día no todos cuentan con ese monto para destinarlo al pago del boleto, y los sueldos solamente alcanzan para cubrir algunas necesidades básicas”.

Finalmente expresó que “se debe cumplir con los procedimientos legales. En cuanto al acuerdo paritario, no quedan dudas que es beneficioso para las y los trabajadores del sector, ya que establece un esquema de adicionales que los jerarquiza, pero dicho acuerdo aún no cuenta con la homologación por parte de la Secretaria de Trabajo, y sentar un precedente de este tipo, sin cumplir con el procedimiento que marca la ley, es básicamente apartarse de la misma, con lo cual no estoy de acuerdo”.

