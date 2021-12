El Deliberante trata el Presupuesto y la oposición adelantó su rechazo

Compartir esta noticia:











Para el Frepam, el presupuesto municipal está subestimado. Advirtieron de contratación de monotributistas y pidieron a la gestión municipal que dejen «de echar las culpas a otros».

Este jueves 30 de diciembre, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante tratará los proyectos de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022, la Tarifaria 2022 y la Actualización al precio del boleto del EMTU, entre otros proyectos.

En referencia al Presupuesto y Tarifaria, el bloque del Frepam adelantó que no acompañará la iniciativa del oficialismo. “Es un rechazo técnico y no político”, adelantó el concejal Pablo Pera a LU 33 Emisora Pampeana, para agregar que el Presupuesto está “subestimado” y alcanzará para mediados del 2022.

“Cuando vinieron los funcionarios a la Comisión hicieron una defensa política de la gestión y no técnica”. “Los temas nacionales no tienen por qué influir en las cuestiones de la ciudad y no podemos achacarle al vecino un aumento del 50% en las tasas, donde no se ven mejoras”, criticó Pablo Pera.

“Entendemos que vuelve la precarización laboral a través de la contratación de monotributistas para hacer obra pública”, cuestionó y pidió que el oficialismo “deje de echarle la culpa a los demás”.

Para el jefe del principal bloque opositor, en dos años de gestión la ciudad no repuntó. “Vemos que hay mucho marketing de redes sociales donde se quiere mostrar una impronta que no se condice con la realidad. Una gestión no se mide por la cantidad de créditos que das, sino por los que tienen éxitos”, resumió.

