“Estamos vacunando a demanda, si han pasado cuatro meses de la segunda dosis, pueden aplicarse otra vacuna”

Desde el Servicio de Vacunación del Centro Sanitario instaron a la comunidad a completar sus esquemas de vacunación. Ya comenzó la aplicación de terceras dosis. En todos los casos, se requiere la inscripción previa en la Página de Salud del gobierno provincial.

La jefa del Servicio de Vacunación del Centro Sanitario, María Elena Brilz, dialogó con Plan B y brindó detalles de los avances del Plan de Vacunación, a un año del inicio de la campaña en todo el país.









“El 29 de diciembre se cumplió un año del inicio de la campaña y seguimos vacunando como desde el primer día. Es lo que una ha hecho siempre, pero más con esta pandemia”, dijo.

“El Plan de Vacunación continúa, no faltan vacunas y ya recibimos más para las terceras dosis para mayores de 60 años y para personas de 18 a 59 años. La diferencia fundamental es que ahora entre la segunda y tercera dosis, estamos vacunando con cuatro meses de diferencia”, afirmó, para agregar que la vacunación es con turnos. “Pero también es bueno aclarar que estamos vacunando a demanda. Si la gente viene a los vacunatorios y si han pasado cuatro meses de la segunda dosis, pueden aplicarse otra vacuna”, aclaró.

Por otra parte, Brilz instó a quienes no se han vacunado, que se acerquen a los vacunatorios. “Estamos en todos los vacunatorios, sobre todo para aquellos que no se han decidido. Les pedimos que se acerquen, que se inscriban en Vacunate La Pampa y si no saben inscribirse, que se acerquen a los vacunatorios con el documento y los ayudamos, para generar los turnos y aplicamos las vacunas”.

Por último y a modo de cierre, Brilz señaló: “esta pandemia ha sido tremenda. Llevamos un año vacunando y están todos los equipos comprometidos en esto. Quiero agradecer a toda la población y a las autoridades por haber llevado adelante esta campaña. Y no puedo olvidarme de mis colegas de toda la provincia, un abrazo fuerte a ellos, en todos los lugares”.

