El Gobierno aprobó la explotación petrolera en las costas del Mar Argentino

El decreto fue publicado ayer en el Boletín Oficial a través de la firma del presidente Alberto Fernández. La medida generó el repudio de dirigentes políticos, organizaciones ambientalistas y cámaras empresarias de la ciudad balnearia









A través del decreto 900/2021 el Gobierno nacional aprobó este jueves 30 de diciembre la exploración sísmica petrolera en Mar Argentino, precisamente en las costas de la ciudad de Mar del Plata.

La medida fue aprobada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y lleva las firmas del primer mandatario; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Mediante dicho proyecto denominado «Campaña de adquisición sísmica off shore argentina, Cuenca Argentina Norte» se permite a la empresa Equinor Argentina en sociedad con YPF y Shell, la extracción de petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de la ciudad balnearia.

En los artículos de la normativa, se deja en claro la concesión de poderes por parte del Ejecutivo para la extracción en las áreas denominadas CAN 108, CAN 100 (ubicada frente a la ciudad balnearia) y CAN 114, para dicha empresa.

En otras palabras, el área que va a explotarse equivale en tamaño a 75 veces la Ciudad de Buenos Aires y está ubicado en el principal corredor biológico del mar Argentino.

La decisión fue ampliamente repudiada por grupos ambientalistas, cámaras empresarias del sector pesquero y hasta dirigentes políticos que alentaron a protestar en contra de la decisión presidencial.

Argentina debe diseñar un plan estratégico de transición energética. No podemos suscribir metas internacionales de descarbonización, y después impulsar la exploración de petróleo.#MarSinPetrolerashttps://t.co/0XcgMOx0So pic.twitter.com/22qW7gATQh — Jóvenes Por El Clima Argentina (@jovenesclimarg) December 30, 2021

Frente a los reclamos desde la cartera de Cabandié indicaron a través de la la resolución 436/2021 que le exigirán a Equinor Argentina “dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental”.

