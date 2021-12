Pelea en el Matadero: “mi hijo no hizo nada, lo condena el apellido”

Compartir esta noticia:











La madre de Gonzalo Valquinta, uno de los detenidos por los incidentes del martes a la noche que derivaron en la internación de Rodrigo Valquinta en terapia intensiva y la fuga del exboxeador Héctor Mario Valquinta, pidió que la fiscala Cecilia Martiní no lo juzgue “por el apellido, él no tiene nada que ver, no tiene antecedentes”.









Leticia Bustamante le dijo a Plan B Noticias que Gonzalo Valquinta, hijo de Héctor Mario, “está mal porque el también está golpeado. Te digo la verdad, no tengo palabras para describir esto, estoy destruida, mi hijo no tiene ni una entrada a la comisaría, no tiene antecedentes, él es cómo yo, la gente sabe cómo es, lo conoce, pero lo condena el apellido”.

“Necesito la ayuda de un abogado, no puede ser que el esté detenido siendo que también fue golpeado. Necesito que me ayuden, que la fiscala Cecilia Martiní, que me escuche a mí cómo mi madre, que no actúe por el apellido que tiene mi hijo, tiene que saber cómo es mi hijo”, añadió.

“Mi hijo salió en la bici, y según tengo entendido el primo de él, que es el chico que está mal, se la quiso robar. Cómo ellos siempre tuvieron problemas con el padre, siempre le pegaron a mi hijo, siempre lo agredieron. Gonzalo cuando se vio sangrando, salió corriendo a lo del padre, yo digo por qué no vino para acá, yo lo hubiera protegido, hubiera hecho la denuncia”, indicó.

“Están las cámaras de la casa del padre donde se puede ver qué pasó, se grabó todo, no sé por qué mi hijo está adentro, no lo puedo entender, no caigo todavía. El abogado que le puso defensoría…, no fue todo tan rápido, para mí no supo defenderlo, o no sabe, por eso pido que se comuniquen conmigo, que me den una mano, necesito a mi hijo afuera, ahí no puede estar”, pidió.

“Gonzalo me dijo que él no le había pegado, que corrió solamente para lo del padre porque se había asustado. No puedo decir nada porque no estaba ahí”, finalizó.

El martes por la noche hubo una pelea en la que aparecen implicados Rodrigo, el joven de 20 años internado en el Hospital Lucio Molas, Gonzalo, Héctor Mario, todos de apellido Valquinta, y Jésica Rosignolo, esposa del exboxeador.

La justicia le dictó 180 días de prisión preventiva a Jésica Rosignolo, Gonzalo Valquinta, y pidió la captura de Héctor Mario.

Según fuentes policiales el martes por la noche se produce una pelea entre los jóvenes, uno de ellos corre hasta la casa de Rosignolo y Valquinta, de la que salen con una pala y un palo o caño, con el que es golpeado Rodrigo Valquinta, primo de Gonzalo y sobrino de Héctor Mario.

