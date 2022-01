El gobierno mendocino analiza no construir Portezuelo del Viento y utilizar el dinero para otras obras

Compartir esta noticia:











El gobernador Rodolfo Suárez afirmó que, si el laudo presidencial se dilata o acepta el reclamo pampeano, están en estudio otros proyectos. “No podemos tener esa plata inmovilizada”, aseguró.

El gobernador Rodolfo Suarez admitió públicamente por primera vez la posibilidad concreta de no avanzar con la construcción Portezuelo del Viento y destinar esos fondos para encarar otras obras hídricas en toda la provincia.

Para llegar a este punto de inflexión es necesario hacer un repaso histórico de los hechos. Mendoza desistió hace años de una demanda contra la Nación por los perjuicios ocasionados por la Promoción Industrial a cambio de más de 1.023 millones de dólares, que en principio están destinados a la construcción de la presa hidroeléctrica multipropósito en Malargüe.









La licitación avanzó a tal punto que está lista para ser adjudicada al consorcio Malal-Hue, la unión transitoria de empresas (UTE) encabezada por la china Sinohydro Corporation junto a las firmas locales IMPSA, CEOSA y Obras Andinas. Pero tras el rechazo de La Pampa, el gobierno nacional puso en duda la autorización para realizar la obra. Ante la demora de la Casa Rosada para dar una respuesta, el 21 de diciembre Suarez presentó una nota de «pronto despacho» en Presidencia para que Alberto Fernández defina el laudo, publicó El Sol.

«Así no se puede adjudicar. Tienen que resolver, decir sí o no», explicó Suarez este viernes en diálogo con Opinión, de LVDiez. Y ante la consulta de Marcelo Torrez, conductor del ciclo, sobre las alternativas en análisis en caso de que Fernández laude a favor del reclamo pampeano, el gobernador reconoció que efectivamente se está estudiando la posibilidad de avanzar en otras obras.

«Estamos trabajando en una Mendoza para los próximos 30 o 50 años», respondió Suarez. El objetivo de ese ambicioso plan es «hacer todas las obras que necesitamos para optimizar el uso del agua y también generar energía».

Luego blanqueó la posibilidad de cancelar la megaobra del sur provincial. «Con esa plata puede haber una distribuición en toda la provincia de obras de optimización del uso de agua», dijo. En tal sentido explicó que así se podrían generar «los mismos megas que íbamos a tener con Portezuelo del Viento».

«Está todo el equipo trabajando en ese sentido, en el caso de que (Fernández) diga que no o si dilata (el laudo) en el tiempo», agregó.

Fondos inmovilizados

El 28 de octubre Mendoza recibió la novena cuota del cronograma de amortizaciones fijado con la Nación. Fueron más de 57 millones de dólares, por lo que la cifra total depositada en un fideicomiso ya asciende a 318,8 millones de dólares. El próximo vencimiento de la Letra del Tesoro emitida por el Gobierno nacional se producirá el 28 de enero, fecha en la que se hará efectivo el primer pago de 2022, por 52,7 millones de dólares.

«No podemos tener esa plata inmovilizada. Necesitamos que haya trabajo, que la economía se empiece a mover. Una forma de hacerlo es con la obra pública inteligente y consensuada», adelantó Suarez. En este sentido, afirmó que convocará a la oposición y a diferentes organismos para que opinen sobre este eventual cambio de planes.

«Iremos a la Legislaura con este tema y lo hablaremos con la Nación. A esos fondos se les puede dar otro destino que no sea Portezuelo. No podemos comenzar la obra con una incertidumbre de un laudo que puede salir en contra, yo no me lo perdonaría», señaló.

Una de las obras a la que se apuntaría es la represa El Baqueano, sobre el Río Diamante, cuyos estudios técnicos están avanzados. También los fondos alcanzarían, según Suarez, «para impermeabilizar todos los canales de Mendoza» y para avanzar en proyectos de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) en los canales.

