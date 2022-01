La carta del Papá de Lucio: “son tantos los besos que me quedaron sin darte”

Compartir esta noticia:











El padre de Lucio, Christian Dupuy, publicó el viernes 31 una nueva y emotiva carta pública para su hijo, con motivo del cierre de año.

“A veces tenemos que luchar las guerras que la vida nos propone, hay que pelearla y sin discutir por más doloroso que sea. Hay que seguir y seguir de pie, me toca pelearla de esta manera con angustia, con dolor, con bronca y sobre todo con mucha tristeza, y es algo que por más de que siga peleando jamás me pueda recuperar”, dice Lucio Dupuy en una carta pública.









Por otro lado, agregó: “me toca despedir el año con un sin fin de preguntas sin respuestas, con todo el dolor del mundo. Me toca despedir el año sin Lucio, sin mi hijo y yo no puedo expresar lo que eso duele ni tampoco tengo las palabras exactas, ojalá el día de nuestro reencuentro hijo puedas aliviar todo esto y puedas explicarme el por qué de todo lo que no me explico hoy en día”.

Finalmente, Christian Dupuy sostuvo que “son tantos los besos que me quedaron por darte, tantos abrazos por darnos, los miles de ‘te amo’ que quedaron en mi pecho. Veo a niños en la calle y no puedo no recordarte esa inocencia esa alegría y brillo que transmitías. Mi papi quiero que sepas que nunca voy a olvidarte que mi herida no va a sanar pero siempre vas a estar a mi lado para cuidarme junto a tu hermanita… Maquinita espero que estés en paz y que ya no sientas más dolor, te amo Lucio Abel y lo haré por el resto de mis días”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios