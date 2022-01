¿Reto a Messi? “Llevamos dos años conviviendo con este virus, sabemos lo que necesitamos para evitar contagiarnos”

Compartir esta noticia:











Fueron cuatro los jugadores del París Saint Germain contagiados. Además de Messi que permanecía aislado en Rosario junto a su familia, también dieron positivo en las últimas pruebas de Covid-19 los españoles Juan Bernat y Sergio Rico y Nathan Bitumazala.

Ante la confirmación de que el astro argentino Lionel Messi dio positivo en coronavirus antes de la celebración de Año Nuevo, el entrenador rosarino del París Saint Germain, Mauricio Pochettino, lanzó este domingo un reto público para los cuatro jugadores afectados al afirmar que «todos sabemos lo que necesitamos para evitar el contagio», más allá que «aún así» se puede «contraer».









Según informó el club parisino este domingo, además de Messi que permanecía aislado en Rosario junto a su familia, también dieron positivo en las últimas pruebas de Covid-19 los españoles Juan Bernat y Sergio Rico y Nathan Bitumazala.

«Llevamos dos años conviviendo con este virus, sabemos lo que necesitamos para evitar contagiarnos y aún así podernos contraerlo. En realidad, todos desconocemos cómo actúa, cómo funciona y cómo contagia. Hay nuevas variantes… Yo no soy un especialista, simplemente escucho y hago caso a los consejos de los profesionales», reflexionó Pochettino, en conferencia de prensa.

El entrenador se refirió específicamente al caso del delantero rosarino, de 34 años: «Leo está en contacto constante con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo viajará a Francia. Hasta el momento no sabemos más que eso. Hasta que no dé negativo en Argentina no podrá viajar».

De todas formas, las nuevas disposiciones sanitarias en Argentina permitirían que Messi reciba el alta entre lunes y martes, puesto que se presume que el positivo se registró entre el 27 y 28 de diciembre, luego de haberse viralizado en redes sociales imágenes de Messi, Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en diferentes fiestas multitudinarias con familia y amigos.

En ese sentido, Pochettino defendió la decisión de liberar a los jugadores para los festejos de fin de año, tanto Navidad como el inicio de 2022, «después de una primera parte de la temporada muy dura», donde «la prioridad era estar con la familia».

«La mayoría de los futbolistas se reincorporó en muy buenas condiciones, después de haber cumplido con los programas de trabajos señalados», completó.

El PSG detalló en su parte médico que tanto el argentino como los otros tres jugadores contagiados «respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente», pero es un hecho que se perderán el duelo ante Vannes, por los octavos de final de la Copa de Francia, programado para este lunes.

Pochettino espera recuperar a Messi y el resto de los afectados para el próximo domingo, cuando el PSG tendrá una dura visita al Olympique de Lyon, por la Ligue 1, donde es cómodo líder con 13 puntos de ventaja sobre sus escoltas Niza y Marsella, que tiene un encuentro menos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios