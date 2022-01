Se perdió y lo devolvieron en taxi: la historia de “Pastelito”

Compartir esta noticia:











El perro vive en la calle al cuidado de varias personas. Es un comunitario que se asustó por la pirotecnia de fin de año. Publicaron su foto y lo encontró el chofer del taxi 59 de Santa Rosa.

“Pastelito” es el perro que habita entre la esquina de Uruguay y José Ingenieros, y el barrio Butaló. Allí lo cuidan un hombre mayor, una pareja de adultos mayores y “Mechi”, la mujer proteccionista conocida como “la mamá de Triki”.









El 1 de enero a la mañana estaba en el barrio Butaló con Mechi cuando se asustó por el uso de pirotecnia sonora y salió corriendo. Por varias horas no se lo encontró en los lugares habituales y publicaron su foto en las redes sociales para encontrarlo.

Ese mismo 1 de enero a la tarde Raúl Heredia se comunicó para contar que lo tenía y que lo iba a llevar hasta el barrio Butaló. Grande fue la sorpresa cuando “Pastelito” volvió a uno de sus sitios de acogida en el asiento delantero del Taxi 59 de Santa Rosa.

Rutina

El perro “es un comunitario” de la avenida Uruguay y José Ingenieros y “siempre está en la esquina con un señor mayor y una pareja de abuelitos”, contó Mechi a Plan B Noticias.

Además, acompaña a las “chicas del EMHSU” que hacen la tarea de barrido y limpieza. “Lo aman, es muy especial, muy inocente, te da besos, quiere que lo toquen, nunca pelea, es cómo un santo. En julio pasado lo intentaron adoptar una pareja de odontólogos que tienen una quinta, pero no se adaptó. Estaba muy triste, muy deprimido, así que decidimos que volviera a la esquina”, agregó.

Parte de la rutina es dormir en el barrio Butaló con Mechi. “Cuando voy al trabajo a la Legislatura, lo subo al auto y lo dejo en la esquina de José Ingenieros y Uruguay. Luego pasan las chicas del EMHSU y sale varias cuadras con ellas. Después, sobre el mediodía, lo devuelven a la esquina, a la casa de los abuelitos”, relató.

Allí se queda hasta las 13:40, cuando Mechi lo pasa a buscar y lo lleva a su casa. “El nombre Pastelito se lo puso un niño, por su dulzura, transmite mucha ternura, es un perrito que tiene una mirada humana”.

Pirotecnia

El perro se perdió en la mañana del 1 de enero. A las 7 de la mañana pidió salir al pasaje del barrio Butaló, donde habitualmente descansa hasta ir a la ochava de Uruguay y José Ingenieros, pero cuando salieron a buscarlo, ya no estaba.

“Le tiene pánico a la pirotecnia, se sintió una explosión a los pocos minutos de estar en la calle. Se ve que se fue y se perdió. A las 13 publiqué que se había perdido y a eso de las 18 horas me escribe un hombre que lo tiene y me dijo que me lo llevaba. Y me lo trajo, cuando vi un taxi, no lo podía creer”, indicó.

Cuando Pastelito fue regresado por el taxista “se acostó, estaba asustado por la explosión, estaba cansado. La pirotecnia está prohibida, pero el estado no trabaja en hacer cumplir la legislación vigente. Desde la asociación Civil Triki queremos agradecer la solidaridad, la empatía, en este caso de Raúl Heredia, que con autorización del dueño del taxi, lo trajo en el auto. Una actitud que debemos fomentar en la sociedad. La de la solidaridad, la de la empatía, que ayudemos cuando se ve un perro perdido, que saquemos una foto y lo publiquemos. Un perro es un ser sintiente”, finalizó.

