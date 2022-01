Valquinta no se entregó: “secuestran a mi esposa, a mi hijo… nos persiguen como ratas”

Compartir esta noticia:











Héctor Mario “Sapo” Valquinta volvió a acusar públicamente a la policía y la justicia de persecución. Pesa sobre él un pedido de captura por los incidentes del martes 28 de diciembre, donde su sobrino Rodrigo terminó en terapia intensiva por una feroz golpiza.

Hécotr Mario Valquinta volvió a usar las redes sociales para denunciar una persecución contra su familia: “secuestran a mi esposa , secuestran a mi hijo, ya no les alcanza solo con secuestrarme a mí . Ahora vienen por mi familia y el estado ausente no se le mueve un pelo. Mi familia es parte de la comisión directiva de la institución que más chicos en riesgo salvó en la provincia. Salvamos a esos chicos de policías, jueces, fiscales, abogados y sobre todo que terminen en la cárcel, hoy esos chicos que fueron expulsados del gimnasio porque la justicia me obligó a dejarlos desamparados , esos chicos tienen graves problemas de adicciones, esas adicciones que los vuelve tan violento que ni siquiera te conocen, se le olvidan los recuerdos, se olvidan que hice cosas por ellos que ni por mis hijos he hecho”.









El 28 de diciembre se produjo una pelea familiar donde estuvieron involucrados Rodrigo Valquinta, sobrino del exboxeador, su hijo Gonzalo y su esposa Jésica Rosignolo. El hijo y la pareja del “Sapo” permanecerán detenidos por 180 días mientras se lleva a cabo la investigación. El exboxeador también denunció que no consigue abogado y sigue prófugo.

“Malditas drogas que le quema la cabeza. Ya no sé qué hacer con los judiciales, no puedo conseguir que respeten nuestros derechos, nos tratan como ratas. Saben lo maligno que es que secuestren a tu familia en plena democracia, la democracia no existe, no existe. Están utilizando a esos chicos para actuar fuera de la ley. Solo nos protegimos como todos los vecinos que se protegieron ese día y muchos días más. Somos familia y como toda familia tenemos problemas, pero no es para que aprovechen y nos hagan más daño, desde que mi sobrino casi me mato no volvimos hablar con mi hermano y cuñada, como hicieron esa vez que mi sobrino me dejo inconsciente y tuve 30 días para volver a masticar, como hicieron para convencer a mi cuñada y que diga qué yo le pegue , cuando todos sabemos que es mentira y aparté nosotros no les pegamos a nuestras mujeres, hace años dejamos de llevar los pantalones”, añadió.

“Nuestra justicia no puede ser tan cruel con mí, familia, mi hijo no ha pasado por una comisaría ni hacer un tramite y porque su primo con problema de adicciones quería seguir consumiendo le rompió la nariz y le robo la bici para dejársela a los tranza , hoy mi niño esta golpeado y en la cárcel. Mi querida esposa que le puede hacer a mi sobrino de malo, si mi sobrino agarró a dos policías superentrenados para detener a un civil, los re cagó a palos a los dos y los hizo correr como niños y mi esposa está secuestrada. Hoy siento lo que muchos padres sintieron cuando mi sobrino les lastimó los hijos y les pido disculpas porque yo le puse esas armas llamadas golpes. Nuestra vida cambió en dos segundos, de venir de vacaciones, terminamos todos presos por los efectos de las malditas drogas”, dijo.

“El secuestro de mi esposa es la razón que va a cambiar todo, todo en nuestra vida. Esto es muy grave. Somos delincuentes hasta cuando protegemos nuestra casa. Pero no dejo de pensar que sigue siendo un problema familiar y como tal lo tenemos que arreglar. No, no podemos seguir haciendo daño, no podemos permitir que los judiciales experimenten con nuestros hijos. Somos familia. NO Puedo conseguir un defensor”, finalizó.

La justicia investiga las responsabilidades por la brutal golpiza que mantiene en estado crítico a Rodrigo Valquinta.

