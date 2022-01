Kohan y la campaña de vacunación: “vamos por más, queremos convencer a todo el mundo”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud de la provincia de La Pampa, Dr. Mario Kohan, se refirió a la situación sanitaria actual luego de las fiestas de fin de año.

El titular de la cartera sanitaria provincial aseguró que la suba de casos está directamente vinculada a la nueva etapa de la pandemia que atraviesa el país, la tercera ola de coronavirus. “Sobre la variante Delta se volcó la Omicron, la cual, si todavía no lo es, será pronto la cepa dominante por la gran capacidad de contagios que tiene”, señaló.

En tanto, fue consultado sobre las medidas que se planean comenzar a aplicar desde el Ministerio y manifestó que existen diferentes consideraciones y análisis que es necesario tener en cuenta antes de tomar decisiones que afecten al común de la sociedad.

“Nosotros nos guiamos por la rectoría del ministerio de Salud de la Nación, en los últimos días los períodos de aislamiento han sido acortados sustancialmente, tanto para el positivo como para el contacto estrecho. Eso está vinculado justamente al tipo de patógeno al cual estamos asistiendo, que pareciera tener una gran capacidad de contagio pero una baja capacidad para provocar daños severos“, indicó Kohan.

“Lo que se está viendo hoy en otras partes del mundo, como es el caso propio de Sudáfrica, es que están retirando las restricciones. Uruguay no está haciendo aislamiento de los contactos estrechos y lo estamos mirando muy de cerca, al igual que Francia, son situaciones totalmente cambiantes”, enfatizó, en declaraciones a Infopico.

Aun así, sostuvo “uno no puede afirmar que esto va a ser siempre así, porque es una dinámica constante, el corte actual de la pandemia al día de hoy es gran cantidad de contagios baja cantidad de internados”.

Kohan destacó el avance de la Campaña de Vacunación y sobre todo, en La Pampa. “En nuestra provincia la tasa de vacunación es muy alta y vamos por más, queremos convencer a todo el mundo”, remarcó.

En referencia a las grandes colas que pueden observarse en los hospitales Centeno de General Pico y los centros Detectar en Santa Rosa, Kohan señaló que “se deben a una situación lógica que se condice con la variante predominante. También hay un poco de pánico en la gente y me da la impresión de que esto está vinculado a como estamos invadidos por una información que no es la más apropiada y sale desde los medios de comunicación, aunque no es toda la prensa”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que una cosa es tener 40 mil personas confirmadas con variante Omicron y otra cosa es tener un resfriado que se cura con un té, un cuadro gripal o un cuadro clínico que obliga a la internación. Por este motivo, Kohan remarcó que es importante separar y realizar un análisis más amplio del que realizan algunos medios de comunicación, ya que tienden a ser confusos para la sociedad. (Fuente: Infopico).

