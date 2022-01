Valquinta no se entregó y advirtió sobre “una cacería violenta” en su contra

Compartir esta noticia:











Héctor Mario “Sapo” Valquinta utilizó este martes nuevamente las redes sociales para acusar públicamente a la policía y a la justicia de persecución. Pesa sobre él un pedido de captura por los incidentes del martes 28 de diciembre, donde su sobrino Rodrigo terminó en terapia intensiva por una feroz golpiza.

Héctor Mario Valquinta volvió a usar las redes sociales para denunciar una persecución contra su familia. Desde su red social Facebook pidió ayuda y señaló que su forma de pensar y el trabajo social que realizó puso en peligro a su familia.

“Desde el 2014 que abrí el gimnasio sufrí 5 detenciones arbitrarias. Culpable hasta que demuestre lo contrario, pero nadie paga por las injusticias que me hacen. Han usado a las familias de Matadero vulnerables como carnada para privarme de la libertad”, dijo.

“Hasta un ignorante se da cuenta que esto es una cacería violenta hacia mí, solo a mí me pasa. Al sereno de la Reserva de Los Caldenes, «el mono» , le pagaron para que se autolesione con un arma de fuego y el tiro solo le sacó la piel del antebrazo. Lesiones leves. A mi , lesiones leves , a mi me acusaron de intentó de homicidio”, criticó.

“Lo de La canchita. armado, me acusaron de amenazas. La mujer del mono dijo por 35 vez que yo la amenacé y me tuvieron 50 días secuestrado. Soy la primera persona en ir a juicio por amenazas, cuando todos sabemos las cantidades de peleas que ha tenido nuestra canchita y hasta muchos contra muchos hemos combatido y nunca nadie fue preso”, dijo Valquinta.

“Y menos por una causa excarcelable. Solo olo me tienen que notificar. Le he pedido ayuda hasta la gente de los Derechos Humanos, la traje a Matadero para que conozca la realidad y no se lleven por lo que dice nuestra policía. Ya no sabemos dónde poner cámaras de seguridad para protegernos de la policía, se hace imposible civilizar con las fuerzas”, señaló.

“He cumplido con todas reglas de convivencia que me ha impuesto la justicia, pero nada los conforma , le dije que iba a dejar de molestar a otros órganos que trabajan con chicos ya con muchos problemas y lo hice. La forma fue expulsar a todos los pupilos que tenían problemas de conducta. Eso hizo enojar a mis pupilos más a mi sobrino que entrenaba tres veces por día y una vez apareció en muy mal estado y reprochándome que lo había corrido. Me dio tal paliza que me dejo inconsciente, 7 puntos en los labios, 30 días para volver a masticar y 2 meses tomando pastillas para el hematoma en la cabeza”, recordó. ¿”Qué hizo la justicia? me llevo preso a mí y me acusó de desfiguración de rostro. Convencieron a mi cuñada que no necesitá mucho para que acuse que yo le había pegado. Despechada la cuñada, la muy dolida me acusó , solo por que yo nunca estuve de acuerdo con la ausencia violenta que generó sobre sus hijos. Hoy los vecinos lo estamos sufriendo”, añadió.

También criticó a la fiscala Martini y señaló que “Martini y Género buscaron a mi ex esposa y la convencieron de que me denuncie y le conseguían casa y trabajo, después de 15 años y con papeles firmados por un juez donde explicaba nuestra separación y el arreglo de convivencia sobre nuestros hijos,. A mí, sin haber puesto un defensor me descuentan del sueldo de mierd..,. que tengo el 25% , una locura”, afirmó, para agregar que la funcionaria “secuestró a mi familia y a nadie le importa. ¿Como pueden pasar estas cosas en el año 2022?. Ahora nos acusa de intento de homicidio , con alevosía y en banda . Si otro vecino se hubiera defendido de las agresiones de mi sobrino sería un héroe. Ahora es víctima. Les digo lo mismo que me dijo un padre del barrio llorando cuando mi sobrino le lastimó el hijo: «ya te va tocar a vos » y me tocó , lastimó a mi niño”, afirmó Valquinta.

“No se puede vivir ni trabajar; reprimido por los judiciales. He decidido que apenas se solucione esto voy a cerrar el gimnasio, no voy a dejar que la profecía se cumpla , mi viejo me dijo que los milicos me iban a matar”, cerró el posteo de Valquinta.

