Dura critica a di Nápoli por abandono de personas víctimas de prostitución y explotación sexual

Compartir esta noticia:











Desde la Multisectorial de Mujeres Sindicalistas de La Pampa y Colectivas Feministas, integrantes de la Mesa de Emergencia de La Provincia, cuestionaron al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, por no poner en práctica la ordenanza 4497-2011 de asistencia a personas en situación de prostitución y explotación sexual.









“Consideramos de mucha gravedad los dichos del intendente sobre le programa integral para personas víctimas de trata y de prostitución. Sus dichos no se corresponden con quien debe ejecutar políticas públicas porque afectan la vulnerabilidad que ya tienen las personas”, dijo Mónica Molina, exdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa.

“Esta ordenanza no es producto de una decisión trasnochada, es producto de un trabajo de 3 años que se consolidad recién después de un trabajo que se hizo con las mismas víctimas de trata. Fue sancionada por unanimidad, no fue una cuestión de delirio de lagunas personas”, destacó.

“El intendente debería estar poniendo en acción algunas de las medidas previstas para que esta ordenanza se ejecute. Está claro que esta ordenanza no la ejecutan porque no hemos visto campaña de prevención o de asistencia, sobre todo la prevención en la franja de ordenanzas. Si se necesitara una magnitud de dinero, es una prioridad”, afirmó.

“No funciona el consejo de Políticas de Género que sería el ámbito del que podríamos participar las distintas organizaciones y las víctimas de trata para que se ponga en marcha el programa”, pidió.

Molina resaltó que la ordenanza no fue puesta en práctica nunca: “ni por Larrañaga, ni por Altolaguirre ni por di Nápoli”, aseveró.

Por su parte, Blanca Torino, integrante de la Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos, resaltó que “les hemos llevado la problemática de las compañeras, conde son golpeadas, violadas, y que muchas veces quedan con problemas psicológicos, físicos”, enumeró.

“Estamos cansadas porque siempre nos hacen lo de ahora, nos dan un subsidio, una bolsa de mercadería que no llega siempre. El subsidio es de 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos, que llega cada 40 días. También está el programa acompañar que solo dura 6 meses”, dijo la sobreviviente de prostitución.

“No hay un seguimiento, una ayuda para una mejor calidad de vida para la compañera y su familia, para que sus hijas y sus nietas no naturalicen la vida que tenemos. Hace 30 años que me prostituí, con 15 años me pusieron en una esquina para prostituirme, hace 11 años cuando hicieron la ordenanza había menores en prostíbulos, hoy sigue pasando lo mismo y no hicieron nada para cambiarlo”, denunció.

“Mientas ellos van despacio con esta ordenanza, hay chicas que fueron violadas y maltratadas. Hicimos una reunión con Marcos Echeveste, que escuchó el relato de las chicas, y donde él le prometió una ventana y hasta le día de hoy no hubo respuesta. Una no puede estar besándole el trasero para que nos den una ventana”, indicó.

Roxana Rechimont, secretaria General de ATE La Pampa, destacó que “esta no es la primera vez que le hemos solicitado al intendente una reunión para tratar estos temas”.

“Si hubiera difusión de los programas, tendrían un panorama de la cantidad de jóvenes, travestis y trans que están siendo explotadas en nuestra provincia. Si hablamos que tenemos una provincia abolicionista, justamente hay que aplicar políticas en ese sentido

“El responsable de estas políticas es el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, porque tenemos una ordenanza, no tenemos una ley provincial. Hablar deliberadamente que esto salió entre gallos y medianoche, que lo hicieron unos trasnochados, es fallarte el respeto a ese grupo de concejales y concejalas que vieron la posibilidad de darle una solución a un grupo de mujeres, travestis y trans, en situación de vulnerabilidad, respetando sus derechos humanos, es vergonzoso”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios