Ocho femicidios en ocho años en La Pampa

Si bien la estadística refleja un femicidio por año, en 2017 y en 2021 no se registró ninguno en la Provincia

En 2014 y en 2019 mataron a dos mujeres cada año, y una en 2015, 2016, 2018 y 2020.

El 6 de febrero de 2014, José Orlando Salinas, de 60 años, asesinó a Claudia Alicia Goncálvez, de 35. Ambos cuerpos fueron hallados sin vida, en el interior de un Fiat Duna, en Alicia Moreau de Justo y Pestalozzi, en Santa Rosa. El arma utilizada fue una carabina calibre 22.

El 14 de septiembre de ese año, también en Santa Rosa, Horacio Juan Braum mató a su ex mujer, Zulema María Lieck, y luego se pegó un tiro. Ocurrió en el Barrio Néstor Kirchner.

En 2015 se produjo un solo caso, el 12 de julio a la madrugada en la localidad de Ceballos. Raúl Osvaldo Coronel, de 55 años, asesinó a su ex esposa, Nélida Elizabet Mendía, de 49, y a la pareja de ella, Carlos Alberto Montes (55), cuando ambos estaban en una casa de la calle Ramón Castro. Minutos después, Coronel se quitó la vida con un arma de puño en el andén de la estación de trenes.

El 22 de marzo de 2016 Roberto Fabián Lezcano mató a golpes de ladrillo en la cabeza a María Guadalupe Puebla. Por su muerte fue condenado el 22 de marzo de 2016 a 12 años de prisión, por abuso sexual mediando violencia física, agravado por haber existido acceso carnal, en perjuicio de ella, y absuelto del delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido criminis causae y femicidio.

El 22 de noviembre de 2016, Marcelo Antonio Pérez mató a Mirta Sonia Alvarado (44). Así quedó acreditado cuando el 2 de octubre del año siguiente, la Audiencia de General Pico, compuesta por los jueces Marcelo Luis Pagano, Carlos Federico Pellegrino y Alicia Paola Loscertales lo condenó a prisión perpetua como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con quien mantiene una relación de pareja, amenazas simples y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, y homicidio doblemente agravado por ser cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, y desobediencia civil. Ese fallo fue ratificado por el Tribunal de Impugnación Penal y el Superior Tribunal de Justicia.

El 5 de septiembre de 2018 Facundo Nicolás Pérez mató a su ex novia, Flavia Fernández (22). El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Jujuy, donde residía la joven. Según la investigación de la Fiscalía, se dio todo en un contexto de discusión que terminó con la mujer muerta tras cinco puñaladas en el cuello. Pérez (20) fue aprehendido y hasta lograron acusarlo formalmente por homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido contra una ex pareja y de un hombre hacia una mujer en un contexto de violencia de género. Sin embargo, las fallas en el sistema carcelario pampeano (fue alojado con dos presos en la Alcaidía de esta capital, uno de ellos un condenado por innumerables delitos) no pudieron evitar que apareciera muerto dentro de la celda. El juez de control, Carlos Chapalcaz, debió sobreseerlo por fallecimiento.

El 25 de junio de 2019 Enzo Gauna mató a Valeria Coggiola en el barrio El Molino de la ciudad de General Pico. Allí ambos se encontraban en un dormitorio, cuando Gauna le dio muerte a Coggiola mediante 18 puñaladas y siete cortes, principalmente en las zonas del cuello y la parte superior del tórax. El acusado luego se fue a Catriló, a la casa de su expareja, y en esa localidad fue detenido.

El domingo 19 de enero ocurrió uno de estos femicidios: Camila Fernanda Guevara, de 38 años, fue asesinada de un balazo en la nuca con una carabina 22 en su casa del pueblo de General Campos. El femicida fue su propia pareja, Martín Aníbal Colón, de 41, que luego también intentó matarse de un balazo en la cabeza. Estuvo internado, hasta que falleció unos días después. En la casa, en el momento del ataque, estaban dos hijos de Camila.

Relevamiento

Más allá de estos números que se consideran como femicidio desde que se incorporó esa figura, ONG’s feministas resaltan que son más. Incluso su listado se eleva a dos docenas en la última década. Según organizaciones feministas, en el listado de femicidios figuran -entre otras- las siguientes víctimas en La Pampa: Neri Nieves Arguindeguy de Gonzani (31/1/1969); Sara Rosa Zabala (7/8/1969); Verónica Feraude (10/11/1996); Gladys Ester Avendaño (1997); Nilda Graciela Flores (1997); Mónica Villalabeitía (30/1/2004); Andrea López (10/2/2004); María Angélica Gandi (17/3/2004); Rosa Barrionuevo (31/6/2007); Luciana Ocampo (noviembre 2007); Andrea Aguerre (2008); Yolanda Luna de Dorila (18/12/2008); María José Stella (1/4/2009); Soledad Muñoz (8/5/2009); Patricia Ponce (5/6/2009); Miriam Flores (1/6/2010); María Estefanía Malsam (20/6/2010); Verina Peiretti (21/9/2010); Daniela Villalba (2/12/2010) Gladys Wilberger (21/2/2011); Claudia González (19/10/2011); María del Carmen Paredes (15/11/2011); Carla Figueroa (10/12/2011); Sofía Viale (31/8/2012); Brenda Italo Andrada (4/12/2012); Claudia Goncalvez (6/2/2014); María Pueblas (22/8/2014); Guillermina Fortes Alvarez (24/8/2014); Martina Saez (22/11/2014); Maria Zulema Liek (14/12/2014); Nélida Elizabet Mendía (12/07/2015), María Guadalupe Puebla (17/08/2015), Mirta Sonia Alvarado (22/11/2016), Flavia Fernández (05/09/2018), Valeria Coggiola (25/06/2019) y Camila Fernanda Guevara (19/01/2020)

