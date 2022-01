Un hombre acusado de violencia y abuso sexual, cambió de género para disputar la tenencia de su hija

Compartir esta noticia:











Eduardo Becerra pasó a llamarse Eduarda Horacia con el fin de disputar la tenencia de su hija. Fue denunciado por violencia de género y abuso sexual, pero asegura que “son todas mentiras”.

Eduardo pasó a llamarse Eduarda en un intento desesperado por volver a ver a su hija, después de meses de reclamos fallidos ante la Justicia, mientras aseguraba que el vínculo con la pequeña fue interrumpido por una falsa denuncia por parte de su ex pareja.









El padre había dicho en octubre de 2021, frente a las cámaras de 24/7 Canal de Noticias, que “cuando sos varón, todo cuesta el doble”. En aquel entonces, llevaba adelante una huelga de hambre, frente al acceso a Ciudad Judicial de Neuquén.

La decisión de cambiar de género solo busca que la justicia lo considere mujer y nada tiene que ver con una cuestión identitaria. Más cercano a una estrategia judicial y a una postura contraria a los avances en cuestiones de género, Eduardo pasó a llamarse Eduarda.

Becerra afirma que “la justicia es ciega ante una mujer” y aseguró que a su hija de 4 años solo la vio 3 veces en 10 meses.

“Aunque parezca mentira, ahora que tengo el documento en mano, mi primera sensación es un poco más de tranquilidad. Porque ya nadie me puede atacar, me puedo defender, no puedo recibir más agresiones”, indicó Eduarda, que cuenta desde el 4 de enero con su nuevo DNI.

Por otra parte, insiste en que hay pericias que demuestran su inocencia con respecto a la denuncia que interpuso la madre de su hija, quien asegura que “él” abusó sexualmente de la niña, y que sería positivo revisar los procedimientos ante denuncias falsas.

Eduarda dijo lamentar la lentitud de la Justicia, la burocracia judicial combinada con la complejidad de las leyes de Género vigentes y su mal utilización e interpretación, y que “siendo varón no hay forma de recuperar a los hijos cuando uno los pierde, aun teniendo pruebas en mano”.

Ante las negativas obtenidas, prometió hacer “cualquier cosa” que le permita tener contacto con su hija y explicó que los próximos pasos a seguir, se relacionan con más trámites: “tengo que sacar el carnet de nuevo, trámites en el trabajo, papeles en to dos lados”, detalló.

“Es una locura. Para mí esto era un sueño… Pero, porque significa estar un poquito más cerca de mi hija. Ya estoy pensando diferente con el documento en mano. Estoy pensando como mujer y viendo qué opciones tengo ahora”, concluyó.

