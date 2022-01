Gerardo Morales: “Hay algunos en nuestro espacio que tienen la postura de que explote todo”

Compartir esta noticia:











El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, confirmó que Guzmán va a ir al Congreso a explicar el acuerdo con el FMI a la oposición.

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, cargó contra los «halcones» de Juntos por el Cambio, a quienes acusó de tener la postura de que «explote todo» en materia económica, frente a un potencial default del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en tanto confirmó que se va a llevar un encuentro del gobierno con la oposición en el ámbito del Congreso.









«Hay que hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo. Hay algunos dentro de nuestro espacio tienen la postura de que cuanto peor mejor, que explote todo. Creo que la consigna de que ‘explote todo’ termina perjudicando a la gente», sostuvo Morales en declaraciones radiales, en la que ratificó que la encuentro de la oposición con el gobierno se va a hacer entre el 17 o 18 de enero.

El titular del radicalismo señaló que «apremian los tiempos» y dijo que «es importante no caer en default porque sino va a haber una situación de estrépito que vamos a pagar todos los argentinos».

Al respecto, el mandatario provincial precisó que «algunos economistas dicen que podría ocurrir una situación parecida al 2001 y otros que podríamos caer en una hiperinflación».

Morales salió así a cuestionar las críticas que le hicieron desde el ala más dura del PRO, los denominados «halcones», cuando planteó que es necesario que la oposición concurra al diálogo con el gobierno en virtud de que el último acuerdo con el FMI fue firmado por el ex presidente Mauricio Macri.

«La reunión pasó para el lunes o martes de la semana siguiente (17 o 18 de enero) en el Congreso. Hablé con Sergio Massa y confirmó la presencia del ministro Guzmán, que es un poco el ámbito que pretendíamos desde Juntos por el Cambio. Es el marco también para recibir un informe, con los cuatro gobernadores de la oposición y los jefes de la bancada», manifestó, en declaraciones reproducidas por Noticias Argentinas.

El mandatario provincial le restó importancia al encuentro de la semana pasada que mantuvo el gobierno con los gobernadores peronistas, al señalar que no es un espacio que tenga atribuciones para definir lo que se va a hacer con el organismo.

«La reunión de la semana pasada no resuelve situaciones. El Congreso es el que va a tratar el número fino de la propuesta, la Carta de Intención que va a presentar el gobierno para ser tratada en el Directorio del FMI», precisó.

Morales insistió con su idea de que «en el tema de la deuda hay una responsabilidad transversal a todos los gobiernos» al afirmar que «el día que hablemos del capitulo de la deuda caemos todos, el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo y el mismo PRO que se molesta cuando digo que este crédito lo tomamos nosotros».

«Fuimos nosotros a buscar al FMI a solicitar un stand by corto cuyo vencimiento es ahora», remarcó.

El presidente del Comité Nacional de la UCR afirmó que «los halcones me pegan ‘para que tenga’ pero no me preocupa, pero estoy convencido que la del diálogo es la postura correcta», en tanto, sostuvo que «hay gente que hace negocio político con la grieta, en el kirchnerismo y en nuestro espacio también».

En respuesta a la furibundas críticas de dirigentes como Fernando Iglesias que a través de las redes sociales lo trató de ignorante, Morales recordó el conflicto que mantuvo con Milagro Sala, la dirigente social que terminó presa acusada de corrupción. «A mi no me van a enseñar lo que es luchar contra la irracionalidad extrema. Hay que tener algo grado de responsabilidad», sintetizó el mandatario.

