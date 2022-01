“No me dan ni media bolilla”, dijo el padre de Tehuel

Compartir esta noticia:











Andrés de la Torre denunció que la causa está “prácticamente paralizada” y cuestionó a los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires porque “no les interesa investigar”.

En diálogo con El Destape Radio, Andrés reconoció que “se pierden las ganas de creer” y criticó a la justicia bonaerense por la investigación de la desaparición de Tehuel hace nueve meses, cuando asistió a una entrevista de trabajo.









“La justicia no me daba bolilla antes de la feria, menos me la va a dar ahora que están de descanso”, aseveró.

“Lo de la recompensa me lo dijeron hace cómo tres o cuatro meses y ahora ustedes me dicen que la aumentaron. La verdad es que lo único que hay es inacción en la investigación judicial”, se lamentó el padre de Tehuel.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplió a cuatro millones de pesos la recompensa para quien aporte información sobre Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció hace cinco meses cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente rumbo a una entrevista de trabajo en Alejandro Korn.

El colectivo LGTBIQ+ exige “la aparición de Tehuel de la Torre, varón trans que, como tantos compañeres, se encontraba sin trabajo, sin posibilidad de acceso a una vivienda digna y luchando por sostener a su familia, claro ejemplo de la urgencia de la aplicación del cupo laboral trans-travesti”, dijeron las organizaciones a través de un comunicado de prensa conjunto.

La desaparición

Tehuel (22) fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (37), uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.

La denuncia de la desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Karina Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.

Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.

Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la funcionaria judicial le imputó el mismo delito que al primer acusado: «encubrimiento en concurso real con falso testimonio».

El mes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se reunió con el padre y la hermana de Tehuel, a quienes dio a conocer la decisión del Ministerio de colocar la imagen del joven en los patrulleros de las cuatro fuerzas federales para profundizar la búsqueda.

A su vez, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) fue puesto a disposición de la Justicia desde los primeros días de la desaparición y desde el Gabinete de Atención de esa área los profesionales mantienen un vínculo permanente con los familiares, informó la cartera de Seguridad.

