El MoFePa pide participación en las internas de 2023: “no nos digan que somos funcionales al PJ”

Compartir esta noticia:











La Lista Movimiento Federalista, cuyo nombre se puso en reconocimiento al MoFePa pero que también integraron dirigentes del PRO, le pidió al PRO y la UCR que no limiten la participación interna de cara a las elecciones provinciales de 2023 y responsabilizaron a los dos partidos mayoritarios de Juntos por el Cambio del sostenimiento de la unidad.









“El 2023 hay elecciones, es una oportunidad muy grande para ganar la provincia y cambiar un sistema de gobernar, que luego de cuarenta años dejó a La Pampa estancada con referencia al crecimiento que tuvieron todas las provincias de la región. Es importante que en Juntos por el Cambio se entienda, que la mejor manera para llegar al triunfo es a través de la ‘participación’ y esta no se da solo diciendo participen, sino haciendo que los partidos flexibilicen sus intereses dejando participar la mayor cantidad de listas en las internas de toda la provincia, aún, cuando las intendencias sean de juntos por el cambio”, señalaron en una declaración pública integrantes de la lista que en las PASO de 2021 postularon a Adriana Leher como senadora y a Luis Serradel como diputado nacional.

“Esta responsabilidad recae sobre todo en la UCR y PRO partidos nacionales que deben permitir en un plano equitativo y de igualdad la participación para el 2023. Son estos, por medio de sus legisladores quienes deben poner en agenda y dar a publicidad una reforma de la ley provincial de la PASO, ley hecha a gusto del peronismo para tener encapsulados a sus afiliados y mantenerse en el poder. Creemos la ley no debe permitir piso electorales en defensa de la representación de las minorías, ni que se aumente los porcentajes fijados para avalar listas, debe ser permeables a internas en todos lados”, indicaron.

“En general debe ser similar a las PASO Nacionales. Queda un año para solucionar estos temas, si se desdobla las elecciones, en febrero del 2023 comenzará a correr los plazos electorales y a esa altura no vamos a participar de una alianza de oposición que su método sea ‘Síganme que no los voy a defraudar’ para que los candidatos sean de sus partidos. Somos el 7% de JxC, no vengan 24 horas antes porque no nos van a encontrar y después digan que somos funcionales al PJ”, finalizaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios