Legisladores de EEUU pidieron al Tesoro que respalde la revisión de sobrecargos del FMI

18 legisladores demócratas le solicitaron a la titular del Tesoro de los Estados Unidos, Yanet Yellen, que el país del norte respalde la idea de revisar los sobrecargos que se aplican a los países con préstamos excepcionales. Estiman que Argentina gastará 3.300 millones de dólares entre 2018 y 2023.

Un grupo de legisladores demócratas solicitó este lunes a la titular del Tesoro de los Estados Unidos, Yanet Yellen, que Estados Unidos respalde ante el FMI la idea de revisar los sobrecargos que se aplican a los países con préstamos excepcionales, entre los cuales se encuentra la Argentina.

La iniciativa es promovida por 18 legisladores demócratas, entre los que se encuentran Jesús García, Alexandria Ocasio-Cortez y Pramila Jayapaly, entre otros.

“La política de recargos del FMI es un obstáculo para el crecimiento y la inversión social en los países en desarrollo y debilita los esfuerzos para abordar los inmensos desafíos que enfrenta el mundo en este momento”, escribieron a Yellen los congresistas, según detalla un cable de la agencia Bloomberg.

Los congresistas, en base a cálculos elaborados por el Centro de Investigación Económica y de Políticas (Ceper, por sus siglas en inglés), estimaron que, «entre 2018 y 2023, Argentina gastará 3.300 millones de dólares en sobrecargos -nueve veces la cifra que costaría vacunar a todos los argentinos contra el COVID-19-«.

En ese marco, los legisladores demócratas urgieron a revisar la actual política de sobrecargos del FMI, luego de que los EEUU se negara a innovar en esta política, según la última votación realizada en diciembre en el directorio del FMI.

Today, I led a letter with @RepAOC, @RepJayapal, and 15 members of Congress urging @SecYellen to oppose the IMF’s surcharge policy, and calling on the IMF to abolish this policy that punitively impacts developing countries. https://t.co/rof3XxVrrY

— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) January 10, 2022