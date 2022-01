Casi la mitad de los comercios no están habilitados: “hay gente que abre y no pasa por la Dirección de Comercio”

Compartir esta noticia:











Así lo reveló un informe de la Dirección de Comercio. En la ciudad hay unos 4.100 comercios. Más de 1.500 tienen irregularidades en su documentación para funcionar.

La secretaria de Desarrollo Económico de Santa Rosa, Carmina Besga, se refirió al cierre de comercios en Santa Rosa ante la falta de habilitación comercial o documentación vencida para funcionar. “Son procedimientos normales y habituales de la Dirección de Comercio y tienen que ver con garantizar una cuestión de equidad y justicia para todo el sector comercial en la ciudad, entre aquellos que cumplen normalmente con sus trámites de habilitación y aquellos que nunca lo iniciaron o generalmente, inician una primera parte del trámite y no la continúan”.

“Esto tiene que ver con un mal manejo de la Dirección. Desde que asumimos, como el sector comercial fue uno de los más golpeados, trabajamos en conjunto con la Cámara de Comercio, el sector gastronómico y demás en reordenar todo lo que tenía que ver con trámites administrativos, ordenanzas vigentes, trabajar de manera persuasiva con comerciantes y facilitarles los trámites de habilitación, buscando transparentar la realidad comercial de Santa Rosa”, agregó en declaraciones radiales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Besga dijo que en la mayoría de los casos han trabajado con éxito con las diferentes instituciones. “Pero también hay incumplidores y el estado municipal está para garantizar la justicia y la equidad con quienes cumplen con sus trámites a diario”.

En referencia a los comercios que no cuenta con habilitación municipal, Besga señaló que “hay gente que directamente abre y nunca pasa por la Dirección de Comercio. Nosotros el año pasado hicimos un censo que arrojó un número altísimo, con más de 1.500 comercios que no tienen ni nunca tuvieron habilitación en la ciudad. Este trabajo de territorio que se hizo fue muy importante”.

“Luego, están aquellos comercios que inician sus trámites y no lo continúan y evaden, sobre todo en seguridad e higiene. Hicimos un trabajo importante de tolerancia y en conjunto con las instituciones que nuclean a los comercios. Incluso hasta el 31 de diciembre estuvo vigente la moratoria comercial que se trabajó junto a la Cámara de Comercio para que pudieran ponerse al día con la deuda acumulada durante la pandemia. Y en este sentido, se bonificó al 50% durante dos años a los rubros que estuvieron cerrados, en tasas de seguridad e higiene”, recordó Besga. “Uno no quiere llegar a la instancia de cerrar un comercio, no es una grata noticia, pero hay situaciones en que no queda otra opción”, agregó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

En referencia a las habilitaciones comerciales, Besga, dijo que “la habilitación municipal se entrega cada dos o tres años, depende el contrato comercial de alquiler y cada cinco años para quienes son propietarios. Otro problema, es que se han otorgado habilitaciones permanentes y eso es un error jurídico, los controles deben ser periódicos. Hay un gran número de habilitaciones permanentes en la ciudad y estamos trabajando con la Cámara para regularizar a este cúmulo de comercios con habilitaciones permanentes y volver a retomar como municipio, el control. Contamos con habilitaciones transitorias y permanentes, que no estamos otorgando, pero que están vigentes porque se otorgaron con anterioridad”.

La secretaria de Desarrollo Económico afirmó que en Santa Rosa hay 4100 comercios registrados. “Hay un cúmulo de comercios que identificamos con el trabajo en territorio, entre 1.500 y 2.000 comercios, que no pasaron por una oficina municipal o registración en el Estado. Y estamos tratando de abordar y pensar salidas para estos comercios”.

“El trámite para la habilitación no es complicado, se inicia en la Dirección de Obras Particulares, para ver en qué zona de la ciudad puede funcionar un comercio. Obras Particulares hace una inspección y habilita o no al inmueble a funcionar un comercio en esa zona. Una vez cumplida esa parte, pasa la Dirección de Comercio, que pide el alta en AFIP, el libre deuda municipal, el contrato de alquiler y con esos datos, más constancia de DNI y CUIL, se da iniciada y finalizado el trámite de habilitación, que puede demorarse por la inspección de Obras Particulares”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios