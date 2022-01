Fiorani: “Estamos reclamando lo que han firmado el 80% de las Estaciones de Servicio del país”

Compartir esta noticia:











Desde el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio, confirmaron que el lunes 17 habrá una audiencia de conciliación con representantes de la Cámara CECLA. Criticó los cuestionamientos a las protestas y remarcó que buscan equiparar los salarios con la inflación.

Juan Pedro Fiorani, secretario general del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio en La Pampa, se refirió a los dichos del sector empresarial, que calificaron de “extorsivas y violentas”, las protestas en reclamo de recomposición salarial del 18%.

“En referencia a la solicitada de los empresarios, hace 39 años que estoy como adjunto de la Federación Nacional y he visto correr las aguas bajo todos los puentes. No me sorprenden las declaraciones del sector, que digan que un reclamo salarial que ya firmó el 80% de las Estaciones de Servicios del país, es algo violento, no sé en qué términos ubicarlo”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Si un reclamo de alguien que trabaja y cumple con sus obligaciones, es violencia, hay que buscar en el diccionario qué significa. Sí quiero transmitir que el 17 de enero, a las 15 horas, los paritarios nacionales, tenemos una audiencia de conciliación con la Cámara donde está incluida La Pampa. Lo que queremos, es lo que se firmó en el resto del país”, agregó Fiorani.

“Ellos siguen mintiendo cuando dicen que hay una sola Cámara que ha firmado. Ellos están en una Confederación donde concuerdan cuatro cámaras y tres de esas cuatro Cámaras, firmaron el acuerdo salarial. La excepción, la Cenicienta del cuento es CECLA La Pampa, a través de su presidente y su vicepresidente”, criticó.

Fiorani aclaró que la protesta gremial está amparada por la ley. “Ahora no hemos salido a manifestarnos, porque fuimos notificados por el Ministerio de Trabajo. El lunes vamos a concurrir a Buenos Aires para participar de la audiencia. Si pactamos el salario que han pactado las otras Cámaras, nosotros levantaríamos la medida de fuerza. Si no, el martes vamos a estar de nuevo en la calle, en toda la provincia, reclamando lo que han firmado el 80% de las Estaciones de Servicio del país”.

El secretario general del gremio de Estaciones de Servicio se refirió a las probables amenazas de despidos y señaló que “ayer hicimos una protesta en Realicó y no expusimos a ningún trabajador. Estamos haciendo un reclamo legítimo, amparado por la Constitución Nacional. Si llegan a empezar a despedir gente, la Federación Nacional va a endurecer sus posiciones y si tenemos que tomar las Estaciones de Servicio, las vamos a tomar y no van a vender un litro de nafta, hasta que no se reincorpore la gente”.

Por último, consultado sobre el salario y el diagrama laboral de las y los empleados de Estaciones de Servicio, Fiorani dijo que “de básico, están en los $78.000 pesos, más los adicionales, que llegan a $90.000 o 100.000. Con este incremento salarial, el básico será en $92.000 o $93.000. No es un sueldo que marque la inflación del país. Tratamos de acercarnos, con la prudencia de los dirigentes gremiales, a la pauta de la inflación. Habíamos firmado en un 34% de aumento y estoy pidiendo un 16%, a partir de octubre, estoy pidiendo un 50%, lo que dice la inflación de diciembre, que fue un 50,8%.

“Por eso no entiendo cuando la Cámara dice que los reclamos son ilegítimos o desubicados, estamos reclamando con toda la seriedad del momento y acompañando la situación en todos lados”, cerró Fiorani.

