Limpian canales en toda la provincia para prevenir inundaciones

La Administración Provincial del Agua (APA) lleva adelante el Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (PROMANCA), que permite a las distintas localidades y al Poder Ejecutivo Provincial, prevenir problemas generados como consecuencia de los excedentes hídricos.

El objetivo es el mantenimiento de las obras que transportan los excedentes hídricos, como así también la construcción de nuevos canales con el mismo fin. En el año 2021 el monto total otorgado por este Programa fue de $ 48.213.564.

El gerente de Acueductos de la APA, Eduardo Mangas, expresó a la Agencia Provincial de Noticias su satisfacción porque “este año que pasó pudimos cumplir con todos los pedidos que teníamos con gravedad, para llamarlo de alguna manera. Se pudo repasar el canal grande del norte, en el camino del deslinde con Córdoba, quedó totalmente limpio y también se limpió el canal que va desde Quemú Quemú hasta Huelén, que es parte de un proyecto cuando las inundaciones del año 2005 y que estaba totalmente embancado. Esto aparte de los más de 30 pueblos que pudimos trabajar, quiere decir que el Programa funcionó bien, no quedó ningún pueblo que tenga real necesidad de canales limpios, sin limpiar”.

Respecto a la importancia de tener los canales limpios y con el mantenimiento necesario, en especial en el norte provincial que sufrió graves inundaciones, Mangas aseguró que “es fundamental, tal es así que tenerlos hechos y tenerlos sucios es como no tenerlos. Esto quedó demostrado con las inundaciones. En Vértiz por ejemplo estaba toda la obra de los canales hechos pero sin mantenimiento y sufrimos las consecuencias, en Intendente Alvear sufrimos una inundación en el principio del 2015 con el mismo problema, los canales sucios, tapadas las alcantarillas y se llenó de agua el pueblo. Vuelvo a repetir, si el canal no está limpio es lo mismo que no estuviera, corremos los mismos riesgos”, afirmó el gerente de la APA.

“El PROMANCA es limpieza y mantenimiento. Cuando hablamos de limpieza es por sobre todas las cosas el junco, que es lo que produce el daño, que hace una cortina dentro del canal que reduce su caudal porque el agua no lo puede arrastrar, lo vuelca pero al volcarlo la hoja del junco es una cinta, se superpone una con la otra e impide el paso del agua. Se sacaron todos los juncos y el desbanque propio de la zona, suelos muy livianos, arenosos, en algunos casos medanosos que se van bancado en el fondo del canal y le sacan altura de drenaje con lo cual también hay una reducción en el canal”, explicó el funcionario provincial.

“Los intendentes e intendentas agradecen por este Programa, porque se les hace imposible hacerlo, por falta de equipos y también por falta de fondos, porque no tienen una tasa por mantenimiento de canales, entonces dentro de su presupuesto municipal no pueden afrontarlo. Hoy la limpieza mínima en un pueblo con los canales mas chicos, son 800 o 900 mil pesos, hasta obras de limpieza de 6, 7,8 o 9 millones de pesos. No lo pueden afrontar con recursos municipales y para ello está el aporte de la Provincia con este Programa”, cerró.

