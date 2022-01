Caza de puma: empresas pampeanas ofrecen actividades ilegales en exposición internacional

Compartir esta noticia:











La cercanía de una nueva edición de la Convención Anual del Safari Club de Las Vegas para ofrecer trofeos de caza puso en alerta a varias organizacones y al Gobierno Nacional por la ilegalidad de algunas prácticas. Si bien los cotos de caza están habilitados, ofrecen el traslado de trofeos, una práctica ilegal en el país.

Plan B Noticias pudo establecer que empresas radicadas en La Pampa participan de un evento en Estados Unidos, donde se ofrecen servicios ilegales. Organizaciones protectoras y el Gobierno Nacional ya realizaron la advertencia al organizador.









El ministerio de Ambiente notificó a los organizadores del evento que algunas de las prácticas ofrecidas son ilegales. “Los cotos de caza no pueden promocionar la venta del servicio de caza de puma (Pumaconcolor) junto al movimiento interjurisdiccional y/o exportación de las piezas por encontrarse prohibido bajo la normativa Nacional”, resalta el ministro Juan Cabandié.

Del evento participarán 9 empresas argentinas, la mayoría de ellas pampeanas (las capturas de pantalla corresponden a los sitios de empresas vinculadas a la Provincia que hacen la oferta relacionados con el puma)

Además del Gobierno Nacional, las organizaciones Pumawaka, Fundación Cullunche, Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES) y Humane Society International, entre otras Organizaciones No Gubernamentales de todo el país, se movilizaron para denunciar que nueve empresas turísticas argentinas participarán es convención, donde ofrecerán la caza del puma y la obtención de trofeos de caza.

Eso generó la intervención del Gobierno de Alberto Fernández, que ya le comunicó a los organizadores del encuentro que se ofrecen prácticas que en Argentina son ilegales.

El ministro de Ambiente del Gobierno de Alberto Fernández indica que ofrecen “trofeos de pumas” cuando “la legislación prohíbe el comercio interjurisdiccional de productos y subproductos de nuestra fauna (Resolución 63/86)”, y resaltaron que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, “notificó al presidente de Safari Club Internacional Argentina de la contrariedad a la ley”.

“Con el dictado de la Resolución ex SGAyDS No 231/19, fueron derogadas, entre otras, las Resoluciones de la ex SAyDS No 1828/07 y No 1624/08; las cuales autorizaban el tránsito interjurisdiccional y exportación de trofeos de caza de la especie Puma (Pumaconcolor), que fueran cazados en establecimientos que se encontraran debidamente acreditados en los registros de la entonces Dirección de Fauna Silvestre”, agrega Cabandié.

“De esta forma, siguió vigente la Resolución de la ex SAGyP No 63/86, que prohíbe la comercialización interna en jurisdicción federal, tráfico interprovincial y exportación de ejemplares vivos, así como sus subproductos pertenecientes a varias especies, entre las cuales se encuentra la especie puma (Puma concolor)”, añade.

“Mediante el dictado de la Resolución MAyDS No 170/21 el Ministerio de Ambiente procedió a la creación del REGISTRO PÚBLICO ÚNICO DE OPERADORES de FAUNA SILVESTRE, con la finalidad de registrar a todas aquellas personas humanas o jurídicas que realicen tránsito interjurisdiccional, comercio con tránsito interjurisdiccional, comercio en jurisdicción federal, importación, exportación y reexportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre, y si bien derogó la antedicha”, resalta.

Indica que la “Resolución SGAyDS No 231/19, se mantiene vigente la Resolución ex SAGyP No 63/86” por lo que solicitó “que se arbitren los medios necesarios para dar a conocer la normativa vigente respecto a la prohibición de la exportación de trofeos de caza y que la misma sea expuesta en los distintos medios de difusión pertenecientes al Safari Club Internacional, delegaciones asociadas, así como también en la de sus socios miembros. Expositores de la Convención SCI 2022 que ofrecen caza de puma concolor en Argentina”

Empresas.

Entre las empresas Argentinas, aparecen algunas de La Pampa. Plan B Noticias se comunicó con la presidenta de Pumawaka y pudo averiguar el nombre de las empresas radicadas en nuestra Provincia que ofrecen servicios contrarios a la ley vigente.

Aparecen los cotos Lo Molles, Catena Safaris, Terra Pampa, Rancho Salvaje Safari, TGB Outfitters, Y Patagonia Hunters. Todas ellas están bajo la lupa del Ministerio de Ambiente por la posible violación de la legislación vigente.

En la mayoría de los casos, la empresas ofrecen el traslado de los trofeos, que en caso de llevarlo a cabo, sería una lisa y llana violación a la ley de nuestro país.

Caza del Puma concolor en Argentina

Además de las aclaraciones que hizo Cabandié sobre las actividades ilegales que pueden rodear a la caza del puma, las organizaciones explican que “se trata de una actividad recreativa para los humanos a costa de muerte o maltrato animal. En muchos de los cotos de caza habilitados se liberan a los animales en lugares cercados, donde no tienen escapatoria, violando así los principios éticos de todo cazador. Una de las especies silvestres autóctonas más codiciadas para la exportación como “trofeo” es el puma (Puma concolor)”.

“En 10 años se exportaron 400 cabezas. Argentina se encuentra en el 7º lugar como exportador mundial de trofeos de caza, según datos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) del 2015-2017. Esto representa 1.588 trofeos o lo que son 318 trofeos exportados anualmente. La mayoría de estos trofeos de puma fueron obtenidos de individuos criados en cautiverio. Argentina también es importador de trofeos de caza, ocupando el puesto Nº23 en importadores mundiales; lo que significan 456 trofeos o 92 trofeos anuales”, finalizan.

