Compartir esta noticia:











El flamante secretario General, que obtuvo la reelección, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Omar Rojas, aseguró que la interna ya se dirimó el 7 de enero e invitó a quienes votaron por la otra lista a seguir relcamando y a exigirle a la nueva conducción “lo que consideren necesario”

En conferencia de prensa Rojas destacó que la “fuimos legitimados por el poder popular, esta comisión está para trabajar para todos y todas, si hubo una interna, ya fue dirimida el 7 de enero, por lo tanto aquellos compañeros y compañeras que apoyaron a la otra lista, tienen sus derechos de participar y peticionar, y de exigirle lo que crean necesario a esta conducción”.









“Esta es la casa de los compañeros y compañeras municipales y la representación de esta conducción, es la de todos y todas las municipales”, añadió.

Omar Rojas dijo que “este es un proyecto que viene desde hace tiempo, fuimos a elecciones en 2013 y perdimos por 10 votos en su momento con quien era la conducción. Nosotros saludamos a los ganadores, no dividimos al municipal y nunca nos fuimos del sindicato”, destacó en alusión a las declaraciones de quienes perdieron la elección y amenazan con conformar otro sindicato municipal.

“Hemos estado al frente de las luchas, cuando quisieron lesionar algún derecho, hicimos manifestaciones para exigir que se respeten, hemos trabajado en paritarias, estamos en la lucha constante”, resaltó.

“Hemos logrado muchos beneficios para distintos sectores. Esta semana tenemos la paritaria de obras públicas, cementerios y comercios, donde vamos a acordar beneficios para todos y todas las compañeras”, adelantó.

Por último Rojas señaló que “como compañeros de trabajo decimos que tienen todo el derecho de afiliarse o desafiliarse, lo que si yo no me puedo arrogar que todo el electorado que nos acompañó vaya a hacer lo que yo diga. Muchos no pudieron votar a una u otra lista porque estaban aislados, de hecho, al menos cinco integrantes de nuestra lista estuvieron aislados el día de la votación”.

El 7 de enero la lista que encabezó Omar Rojas le ganó por amplio margen a la que postulaba a Dora Parada.

Foto y audio: Mauro Monteiro

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios