Lluvias aisladas y 25 ° de máxima para Santa Rosa

Desde hoy y hasta el viernes se esperan temperaturas máximas inferiores a los 30° C.

Lesjos de la ola de calor que superó los 40 ° C, comienza la semana hábil con mínimas que oscilarán entre los 12° C y los 27° C hasta el próximo viernes 21 de enero.









Para hoy la mínima fue pronosticada en 16° y la máxima en 25° C, con tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, para cerrar el día con el cielo nublado.

Se esperan vientos del sudeste y el sud de 23 a 41 kilómetros por hora.

El martes no llovería, pero el agua se anuncia para miércoles, jueves y viernes.

