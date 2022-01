Héctor Valquinta: “lamento mucho haber lastimado a mi sobrino”

Compartir esta noticia:











Héctor Mario “Sapo” Valquinta utilizó este martes las redes sociales y resaltó el trabajo realizado con su escuela de Boxeo, para criticar a la policía y a la justicia por su detención, luego de los incidentes del martes 28 de diciembre, donde su sobrino Rodrigo terminó en terapia intensiva por una feroz golpiza.

“Soy Héctor Mario, más conocido como el «sapo» Valquinta, soy ese loco que un día se le ocurrió armar un proyecto social para mejorar el bienestar del barrio, digo loco porque solo a un loco se le puede pasar por la cabeza salvar a los chicos que no son de UNO, a cambio de nada, y eso hice invertí mucho de mí tiempo, mi dinero, mi familia, mi seguridad y mi libertad”, escribió en un posteo en las redes sociales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“No me arrepiento de nada todo lo que hice por los chicos lo hice porque quise, no por obligación, y por más que esos chicos estén poniendo en riesgo a mi familia, estoy orgulloso del trabajo social y deportivo que realizamos con mi familia”, resaltó.

“Lo único que mi cabeza ignorante nunca se dio cuenta que salvar a los pibes que están en peligro también ponen en peligro tu integridad física, mental y judicial. Jamás pensé que iba a ser perseguido por la policía”, acusó.

“Nunca, nunca imaginé que ser solidario con los chicos ajenos me pondría tras las rejas y menos a mi mujer, pero mucho a mi hijo que está bien educado”, agregó.

“Lamento mucho haber lastimado a mi sobrino, porque lo quiero como si fuese mi hijo, pero si no me defiendo me vuelve a mandar al hospital y la policía me lleva preso nuevamente. Hice cosas por mis sobrinos que no he hecho por mis cinco hijos. Pero los pupilos llegan a los 18 años y son mayores cambian, son independientes, algunos terminaron el secundario y no boxearon más, otros se hicieron mayores y se dedicaron a trabajar porque es mucho más rentable que ser boxeador”, recordó.

“Uno se hizo profesional y solo los dos hermanos, mis sobrinos, los más talentosos de nuestro gimnasio llegaron a la mayoría de edad y perdieron el rumbo, hoy verlos en el estado crítico que se mueven te causa mucha angustia, cuanto futuro desperdiciado. Yo lo eduqué desde muy chiquito y que su enfermedad no les permita ni siquiera reconocer a su Tío; tío que ha hecho por ellos más que sus padres ausentes”, dijo Valquinta.

“Mis sobrinos necesitan la ayuda de profesionales en adicciones, No que la mamá que trabaja en salud le siga consiguiendo ‘medicamentos’ obtenidos ilegalmente, la mami irresponsable cuando eran pequeños, y hoy que son mayores sigue sin hacerse cargo de su ausencia materna”, criticó.

“Todos los pupilos que no son mis hijos llegaron a los 18 años sin antencedentes y lograron ganar 50 medallas en solo 5 años, unos fenómenos, y eso me convirtió en un héroe. Era un héroe en el Matadero y en el boxeo. Pero hace 2 años en la canchita me hicieron notar que ya no me necesitan, porque pase a ser un héroe a un monstruo, como si no hubiese hecho nada por el bienestar del barrio, mal agradecidos, como se nota que por las noches volvieron a dormir tranquilos”, escribió en un extenso posteo.

“El gran enemigo que me heché encima por hacerme el buen muchacho son los de la policía de la seccional primera, el solo hecho que los chicos no tengan antecedentes es igual a echar a patadas a los policías violentos del barrio, pero lo peor que hice es que después de muchas quejas el ‘comisario’ que no quiero nombrar por seguridad fue hasta mi casa diciendo que lo habían mandado de arriba para ver cómo la policía tenía que trabajar en el Matadero”, escribió Valquinta.

Y agregó: “aunque mi respeto fue simple ‘tratarnos como persona’ , sabía que fue el peor error de mi vida, sabía que desde ese día no me iba a dejar de perseguir, después que fue a mi casa el comisario, yo fui 4 veces personalmente a la seccional primera, para mostrarle que mis intenciones de trabajar en armonía eran reales, pero me lo mostró siempre cuando me quitó la libertad de forma arbitraria, era tan violenta su hostigamiento que fue hasta la seccional 6° y amenaza a mi esposa”.

“Como una persona común puede tener tanto poder». La ley se hizo para imponer justicia, no para uso personal, solo quiero ser tratado como una ‘persona con derechos’, no como esclavo”, agregó.

“Antes que mi sobrino llegue al hospital mi esposa y mi hijo ya habían sido detenidos, al principio de INOCENCIA no existe para la justicia. Dos horas después se armó el operativo policial más importante de la historia, por una pelea familiar, más de 100 policías fuertemente armados y dispuestos a todo me buscaban en el barrio. Paren con las series, muchachos, no soy ‘El Chapo Guzmán» soy un entrenador de boxeo. Luego obligaron a mis pupilos Lionel y Valentín a que nombren a mi esposa y a mi hijo para justificar la detención arbitraria. Según nuestra Constitución violaron todos nuestros derechos. No somos esclavos”, cierra el descargo de Valquinta.

Cabe recordar que Valquinta estuvo prófugo luego de los incidentes y detenido el 7 de enero. Permanecerá detenido hasta que se haga el juicio por la brutal agresión de su sobrino Rodrigo, internado en estado grave desde el 28 de diciembre. Por ahora se los investiga por intento de homicidio.

La justicia pampeana determinó que el exboxeador siga detenido hasta la realización del juicio oral y público por la agresión a Rodrigo Valquinta, ocurrida el 28 de diciembre pasado en Plumerillo, entre Circunvalación y Sequeira del Barrio Matadero.

Valquinta fue detenido luego de ser declarado prófugo por nueve días: lo encontraron en la escuela de boxeo de su propiedad, ubicada en la calle Congreso de Santa Rosa.

Antes habían sido detenidos su hijo Gonzalo y su esposa, Jésica Rosignolo. En el caso de estas dos personas, la prisión preventiva es por 180 días.

El 28 de diciembre de 2021 Rodrigo fue internado en coma en el Hospital Lucio Molas por un fuerte golpe en la cabeza y en partes del cuerpo. Fuentes policiales indicaron que la pelea comenzó entre los primos Rodrigo y Gonzalo, hasta que el hijo del exboxeador corrió hasta la casa de su padre. Allí, se produjo la agresión más violenta: golpearon con una pala o un “objeto contundente” a Rodrigo en la cabeza. En el lugar fueron vistos el joven, Rosignolo y Héctor Mario Valquinta.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios