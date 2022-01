Darío Benedetto llegó al país: “Llamé a Román y le dije que quería volver”

Compartir esta noticia:











El vicepresidente Juan Román Riquelme logró la vuelta de uno de los mejores delanteros de la última época. Firmará un contrato por tres años en una operación compleja que duró varios días.

Darío Benedetto cumplió su promesa: dijo que iba a volver como jugador o como hincha. Y vaya si cumplió. El vuelo del delantero argentino aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue recibido por una multitud de hinchas de Boca.









«Llamé a Román y le dije que quería volver», declaró el atacante al llegar a la Argentina. Además, reveló que el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, lo había llamado en junio de 2021 para concretar su vuelta, pero consideró que «no era el momento».

«Tuve un llamado de Román en junio del año pasado y le dije que no era el momento. Pero ahora llamé a Román y le dije que quería volver, que era el momento. Estoy muy contento con la decisión de volver al club. Estoy bien físicamente y mentalmente», contó el ahora exdelantero del Olympique de Marsella. En tanto, al ser consultado por el número que usará en la camiseta, rechazó llevar la 10 en la espalda: «La 10 de Boca es muy grande, no me la pondría nunca», aseguró.

Por otro lado, habló del gran sueño Xeneize de conquistar la séptima Copa Libertadores: «Ganar la Copa Libertadores es lo que todos queremos, el consejo, yo y todos los hinchas de Boca. Gané experiencia en este paso por Europa, estoy contento de volver con 31 años a este club».

«Ojalá que nos podamos armar bien para el objetivo que tenemos, la Copa Libertadores. Esperemos que puedan venir refuerzos, yo me tengo que poner bien», concluyó Benedetto en su arribó al país. Y todo Boca lo celebra. Finalmente, el sueño de los hinchas se hizo realidad.

