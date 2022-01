Estatales: piden al Gobernador una decisión para evitar descuentos por covid

Compartir esta noticia:











Algunos gremios estatales se sumaron al pedido de reconocimiento que hizo ATE para las y los trabajadores que se enferman de covid y pierden el presenteismo ¿Hubo un vacío de la Intersindical?

“Se necesita una decisión administrativa del Gobernador”, dijo la Secretaria Genral de ATE La Pampa, Roxana Rechimont, acompañada de dirigentes de Viales, SITRASAP (Salud) y SITRAJ (Judiciales).









Contó que hoy “a las personas enfermas por covid se les justifica la falta con una carpeta médica, pero pierden el presentismo”.

“En el último decreto nacional por coronavirus, que se hizo la extensión de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2022, pero no tiene las mismas características para las y los trabajadores esenciales, por lo que quienes son casos positivos son anotados como carpetas médicas y pierden el presentismo”, resaltó

“La ART nos dijo que no pueden hacer nada al no tener el marco legal, por lo que entendemos que el Gobierno Provincial tiene que encontrar la herramienta administrativa para que los compañeros y compañeras no se encuentren con los descuentos en el mes de febrero”, añadió.

La conferencia de prensa fue convocada por ATE, que anunció la presencia de la Mesa Intersindical. Sin embargo, faltaron varios gremios como UPCN, SIPOS, APELy Luz y Fuerza La Pampa.

Foto y audio: Mauro Monteiro.

