Familia de empleado municipal fallecido por covid reclama la fuente laboral

Compartir esta noticia:











Un empleado de la Dirección de Agua y Saneamiento de Santa Rosa falleció el año pasado de coronavirus, cuando le faltaban tres años para jubilarse. En el recibo de sueldo tenía reconocida a su cónyuge, con la que tuvo una niña de 11 años.

Un empleado de 62 años falleció el año pasado de coronavirus y la familia reclama la fuente laboral.









Trabajaba en de DAGSA y la última pareja de Sánchez espera que la Municipalidad de Santa Rosa le otorgue la fuente laboral, tal cómo lo establece la legislación vigente.

El hombre no convivía con la mujer que declaraba como su cónyuge, pero compartía momentos familiares con la mujer y la de hija de 11 años que ambos tuvieron.

“Yo figuraba como su cónyuge y tiene el divorcio con su mujer anterior hace 13 años. De hecho cobramos el seguro por su fallecimiento. No me quieren dar el trabajo porque no convivíamos”, señaló la mujer a Plan B Noticias.

“Me dijeron en Jurídicas que no me lo dan por no mentir. Pero no me sale mentir, les pido que miren su recibo de sueldo, y ahí se dan cuenta que yo figuro cómo su cónyuge. El trabajaba para darnos todo a mí y a mi hija”, contó.

“El trabajaba para mi hija, todo le daba. Venía a compartir almuerzos y cenas con nosotros”, resaltó.

El empleado municipal fallecido reconocía a la madre de su hija como su cónyuge en el Banco, el seguro y la obra social.

“Hoy no solo nos dejaron sin la manutención, además me niegan el acceso al trabajo”, añadió.

“El trabajo lo quiero para que mi hija tenga la seguridad de crecer con todo lo que necesita y con todo lo que su padre le dio mientras estaba vivo, un buen pasar, la obra social, eso que la municipalidad le quitó”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios