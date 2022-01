Más de 10.000 de personas en la Fiesta de La Barda

Compartir esta noticia:











La 3° Fiesta Provincial de La Barda, en La Adela, tuvo su cierre con un impresionante show a cargo de Abel Pintos. Unas 10.000 personas se instalaron en un amplio predio que permitió disfrutar de los artistas.

Al dirigirse a los presentes, el intendente Juan Barrionuevo pidió disculpas por salir del protocolo y comenzar “saludando al público, a nuestra gente de la comarca, a las miles de personas que nos visitan. Es hermoso observar a las familias presentes, a la gente disfrutando, realmente los extrañamos el año pasado”.









“Es realmente impresionante la vista, nos llena de alegría ver este predio repleto una vez más, como todos saben estamos atravesando un momento difícil por la pandemia pero gracias al esfuerzo realizado hoy podemos compartir esta fiesta que llevamos adelante con tanta pasión y que tan bien nos representa”, continuó Juan Barrionuevo.

“La noche es oportuna para reconocer a nuestro personal de salud y es por ello que les pido un gran aplauso… Estas personas son verdaderos héroes, nos han cuidado por dos años y es gracias a ese enorme esfuerzo que esta noche sea posible”, agregó el intendente.

A la hora de los agradecimientos, se hizo extensivo a las personas que colaboraron y al Gobierno de La Pampa, “como intendente es muy placentero recibirlos, somos una localidad que apuesta a la cultura y al turismo, y este tipo de eventos sin dudas apuntala y ayuda mucho a estas actividades y a nuestros prestadores, quienes también han trabajado incansablemente para recibirlos de la mejor manera y brindarles toda la calidez a la que estamos acostumbrados”.

“Nosotros, como Municipio, no paramos de gestionar y de mejorar los servicios, para brindarle mejor calidad de vida a nuestra gente y a quienes eligen La Adela para pasear, para conocer, para venir a recargar engería. Permítanme contarles que avanzamos con una importante obra de agua y cloacas que está cambiando la vida de mucha gente; que acompañamos al sector agropecuario con diversas herramientas y gestiones; que estamos junto a nuestros emprendedores y emprendedoras, al igual que con empresarios e industriales, generando infraestructura en el Parque Agroindustrial La Adela con una inversión que supera los 60 millones de pesos. No me quiero extender en lo mucho que estamos haciendo, creo, humildemente, que todo ese trabajo está a la vista…. Hoy es día de fiesta y disfrute, en un ratito nada más estará en el escenario un artista que venimos esperando desde hace años, nada más y nada menos que Abel Pintos en la Fiesta de la Barda, muchas gracias Abel por elegir La Adela, en tu nombre quiero agradecer y felicitar a cada uno de los artistas que pasaron por el escenario, ustedes son los verdaderos protagonistas de esta Fiesta”, prosiguió.

Del acto y la fiesta participaron el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, entre otros funcionarios provinciales, judiciales y municipales, intendentes e invitados especiales.

