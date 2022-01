Es irrefutable, la vacunación te salva: 5 muertes contra 30 por millón de habitantes en Argentina

Compartir esta noticia:











El Ministerio de Salud difundió los datos recabados en los primeros días de enero y confirma que las personas vacunadas sextuplican las sus posibilidades de sobre vida respecto de quienes no se inocularon contra el coronavirus.

Los datos son contundentes: personas vacunadas sextuplican las posibilidades de vida respecto de quienes decidieron no hacerlo. Incluso, cambian las posibilidades en personas que tienen una o dos dosis.









Las cifras oficiales fueron tomadas por los casos confirmados, personas fallecidas entre el 2 y el 15 de enero de 2022 en Argentina.

La vacunación con esquema completo redujo entre 6 a 12 veces la cantidad de fallecidos en el país.

Entre quienes no se vacunaron, fallecieron 30 personas por millón de habitantes.

Entre quienes tienen una dosis, los fallecimientos llegaron a 16 por millón de habitantes.

Y por último, quienes tienen el esquema completo de vacunación, fallecieron en un promedio de 5 personas por millón de habitantes.

Los datos oficiales, surgidos de las estadísticas durante la tercera ola de coronavirus en el país no hacen más que confirmar la necesidad de la vacunación para sobrevivir y evitar cierres de actividades económicas.

Cuestionamientos al margen, por la aceleración del procedimiento habitual para la aceptación de una vacuna o no, los números no dejan lugar a dudas en una situación que no tuvo nada de habitual desde que se declaró la pandemia de coronavirus.

