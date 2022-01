Pase sanitario y presencialidad: las universidades públicas analizan cómo adaptarse en el ciclo lectivo 2022

Compartir esta noticia:











Las universidades públicas nacionales están evaluando cómo iniciar el ciclo lectivo 2022 frente a la pandemia de coronavirus ya que su autonomía les permite decidir en forma independiente, ratificaron hoy desde Consejo Interuniversitario Nacional.

Lo cierto es que por ahora no hay una decisión única y si bien todas las universidades consultadas por Télam son partidarias de retomar la presencialidad plena, la misma quedará supeditada al avance o retroceso de la pandemia.









Desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), sus voceros afirmaron que acompañarán «los lineamientos que dispongan las autoridades sanitarias de Nación y Ciudad de Buenos Aires para la implementación de un pase sanitario», y consideraron que es una «cuestión de salud pública».

El ciclo lectivo, en la UBA, comenzará a mediados de marzo y la modalidad dependerá de lo que cada facultad decida.

«La Universidad viene con una presencialidad que se va incrementando gradualmente. Nuestro objetivo para este primer cuatrimestre es lograr una presencialidad plena y cuidar siempre que la situación sanitaria lo permita», aseguraron los voceros consultados.

«La UBA tiene 335.000 estudiantes, 35.000 docentes y 6.400 materias que no son todas iguales, pero esperamos poder aplicar todo lo que hemos avanzado y aprendido sobre virtualidad para potenciar la presencialidad», explicaron a esta agencia.

Desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), aseguraron que «se firmó una resolución en diciembre (2021) respecto al ciclo lectivo 2022 en donde se estableció que las clases darán inicio el 14 de febrero y finalizarán el 10 de diciembre».

«Si la situación sanitaria mejorara, volveríamos con presencialidad plena, pero eso fue antes de que llegara la variante Ómicron», aseguraron desde Córdoba a la espera de una nueva reunión para analizar nuevas tomas de decisiones.

Sobre la implementación de un pase sanitario, desde Córdoba informaron a Télam que por ahora «no se ha discutido el tema, pero se va a discutir en los próximos días».

«Hasta fines del ciclo 2021, en las pocas facultades que hubo actividad áulica presencial, sobre todo para los exámenes finales, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mantuvo el pase sanitario establecido en noviembre de 2021, que exigía a los docentes y a los alumnos tener las dos dosis de la vacuna», explicaron esta tarde.

Y agregaron que, en ese sentido, «los alumnos que no tenían ambas dosis no pudieron rendir de manera presencial sus exámenes, pero sí lo hicieron virtualmente. Lo mismo los docentes que no contaban con ambas dosis (de la vacuna contra la Covid), dictaron sus clases y tomaron examen de forma virtual».

Para el inicio del ciclo 2022, en la UNLP se está contemplando mantener el pase sanitario del 2021 pero aún no hay ninguna definición ya que la Comisión especial conformada por los claustros, médicos y especialistas -encargada de la elaboración de un nuevo protocolo 2022- está a la espera de lo que determinen las autoridades sanitarias».

Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explicaron a Télam que aún «no establecieron un protocolo en relación a los alumnos que no se vacunaron».

Sin embargo, afirmaron que las clases en la institución «serán presenciales» y comenzará a mediados del mes de febrero para los alumnos que «ingresen» a la institución.

«El rectorado en los próximos días enviará un comunicado con las medidas que se tomarán al respecto de la situación de los alumnos», agregó el vocero consultado de la UNR.

Para el ingreso a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM), en cambio, «se pide el cronograma completo de vacunación, pero puede haber excepciones por temas médicos que se evalúan caso por caso o de quienes no se quieren vacunar por otros motivos, que también son evaluados».

El certificado, en la UNLM, será solicitado a todas las personas y el cronograma de vacunación deberá ser completado al menos 14 días antes del ingreso.

En relación a los no vacunados, indicaron que en esos casos habrá un «Comité Medico, que está a cargo del departamento de Ciencias de la Salud, que evalúa caso por caso, tenga razones médicas o no. Primero son evaluados por ese Comité, y si son acreditados cursan normal».

«Los casos de más fácil aprobación es cuando hay certificados médicos avalados por profesionales que den cuenta de alguna afección. Y después se evalúa caso por caso dependiendo de las razones que esgrime cada estudiante. En última instancia, esto queda a consideración de la comisión médica que cuenta con profesionales que evalúan las razones esgrimidas», explicaron desde La Matanza.

Y agregaron que «si la comisión rechaza el pedido de excepción, deberá presentarse un hisopado negativo semanal para realizar actividades presenciales en la Universidad, pero no se le prohíbe la concurrencia a nadie».

Desde la UNLM aseguraron que el protocolo rige desde «hace un par de semanas» y «son resoluciones que contaron con el aval y el apoyo de profesionales de la salud de la Universidad».

«En enero se abrió este plazo para que quienes no se vacunaron puedan dar sus razones y ese argumento pueda ser evaluado de modo que se genera una autorización para ingresar. En algunos casos se va a exigir el hisopado negativo, una de las condiciones para los que no se quieren vacunar», aseveraron.

Desde la UNLM explicaron que «hay carga horaria presencial y virtual, los exámenes son presenciales y el objetivo es ir hacia la presencialidad plena», concluyeron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios