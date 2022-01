Desesperado pedido de una familia: se venció el contrato y no encuentran casa para alquilar

Compartir esta noticia:











Una pareja con tres hijos, de 11 a 17 años, necesita alquilar una vivienda pero en la mayoría no aceptan hijos. Llevan 18 años anotados en el IPAV. La nena e 11 años fue operada del corazón.

Andrea Ortellado le contó a Plan B Noticias que con su pareja y sus hijos de 11, 15 y 17 años, necesitan alquilar una casa de forma urgente para evitar ser desalojados del departamento que habitan en el Plan Vial.









“Estamos acá desde hace 2 años pero no nos renovaron, desde septiembre estamos sin contrato. Mi hija de 11 años está operada del corazón, somos una familia que trabaja, los tres hijos que tenemos van a la escuela y no generan problemas en ningún lado”, describió.

“En septiembre se venció el contrato. Nunca usurpamos, hace 18 años que estoy anotada en el IPAV. Hablé con Lezcano y me dijo qué él se puede hacer cargo de un año para atrás, de antes no. Los dueños no nos renovaron y nos iniciaron un juicio de desalojo, en febrero, cuando termine la feria judicial, nos quedamos en la calle”, contó.

“Mis hijos son nenes tranquilos, mi marido trabaja de albañil hasta las 17 y después corta el pasto, se va a hacer changas de lo que sea, gana 15 mil pesos por semana. Yo hago pastas, somos trabajadores, nunca vivimos esta situación y nos estamos por quedar en la calle”, contó desesperada ante la posibilidad de ser desalojados.

“Cuando vas buscar un alquiler solamente te aceptan un nene o dos y yo tengo tres, una de 11 y dos varones de 15 y 17 años. Con la nena que está operada del corazón viajamos todos los años a La Plata para controles porque tiene un parche”, añadió

“No tengo antecedentes, no tengo nada mal. Mis hijos no hacen nada malo, respetamos los horarios, no hacemos ruido, no ponemos música alta. Todos tienen encaminados sus estudios. Estamos buscando una casa para alquilar, de 25 a 30 mil podríamos pagar. Con tal de no estar en la calle me meto en un monoambiente”, resaltó.

Por último contó que “el único que nos ayuda es Juan Pablo Meacca, que se lo agradecemos, con un subsidio de 7 mil pesos, pero si esto sigue así, nos quedamos en la calle”.

