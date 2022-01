“Hacé de cuenta que hay un perro medio muerto en el piso, y este asesino, va y le pega a mi hijo con la pala en la cabeza”

Compartir esta noticia:











Omar Valquinta habló con Plan B Noticias sobre la pelea del 28 de diciembre en la que su hermano Héctor Mario junto a uno de sus hijos y su esposa “le dieron una brutal paliza a Rodrigo”. La droga, y “una persona que todavía no aparece en la causa”,

Omar Valquinta tiene un hablar tranquilo: “me molesta todo lo que dijo, ¿no piensa lo que toda una familia sufre por su hijo? No tiene palabras lo que hizo”, señaló a Plan B Noticias.









“Miente, a mi hijo siempre lo crié como pude, lo hice estudiar, y a los 13 o 15 años, fueron al gimnasio ese, que fue la perdición de todos los chicos del Matadero. Qué el diga lo que quiera, pero a Dios no se le puede mentir”, relata y se refiere a Héctor Mario, uno de los 9 hermanos Valquinta.

El 28 de diciembre pasado hubo una pelea que llevó a Rodrigo, hijo de Omar, a una sala de terapia intensiva del Hospital Lucio Molas. Por la brutal agresión detuvieron a Héctor Mario Valquinta, Jésica Rosignolo y Gonzalo Valqunta, esposa e hijo del exboxeador encarcelado.

“Este que es mi hermano, les dio porros y mis hijos me decían que él les decía que el porro era bueno. Después vi que a los chicos que iban al gimnasio les hacía vender …”, no completa la frase, pero se refiere a la droga.

“Vivo a media cuadra del gimnasio. Tengo tres varones, uno chiquitito. Una vez él (por ‘el Sapo’) y el ‘Pito’ me rompieron toda la casa. Él peleó con Rodrigo y como solo nadie se anima con mi hijo, unos cuatro o cinco fueron y nos rompieron toda la casa”, relató. Ese hecho fue denunciado en la justicia y todavía no tiene definición.

Boxeo

Rodrigo Valquinta empezó en el boxeo con su tío, pero pasó al profesionalismo con Wilfredo Vilches.

El 3 de febrero de 2020 Héctor Mario Valquinta anuncia que a su sobrino Rodrigo, el primer pupilo de su escuela que llega a profesional, lo va a entrenar el excampeón.

“Terminamos de arreglar con mi amigo Wilfredo Vilches, va a ser el entrenador de mi mejor pupilo, Rodrigo Valquinta. Gracias verdugo, no tengo DUDAS que lo vas a llevar a lo más alto. Yo voy aprender de vos y te voy acompañar a full. Mi primer profesiónal”, escribe en Facebook el “Sapo” Valquinta.

El 12 de marzo de ese año Vilches comparte una imagen con Facundo y Rodrigo en el que asegura que los dos serán “futuros campeones. Rodrigo a un paso de su debut y Facundo terminando su carrera amateur”, escribió.

Varias personas afirman que en ese cambio de gimnasio, comienza el distanciamiento entre Rodrigo y Héctor Mario.

La agresión

Omar Valquinta contó que en la mañana del 28 de diciembre su hijo Rodrigo lo llama por teléfono “y me dijo que se había peleado con la novia, que se iba a la casa, y no sé que porquería había tomado. Y después vino el problema este. Mi hermano dice una sarta de barbaridades ¡Qué va a ir a buscar la bicicleta! Yo se que Rodrigo pelea con Gonzalo ¿Y qué pasó? estos le llevaron la bicicleta a Rodrigo, y es mi hijo el que fue a buscarla, y ahí empieza todo. Le pegaron entre todos, con piedras con palos. Y además todavía falta en la causa la hija de él, Rocío, que también le pegó piedrazos en la cabeza”.

Vuelve a su hermano: “dice que se confundió la bicicleta, no sabe lo que habla, la bicicleta de mi hijo es rosa y la de él es verde y fucsia. No sabe lo que dice, habla de una trompada y un solo golpe, ¿no sabe que Rodrigo está en terapia y debe tener 10 tomografías? ¿No se da cuenta que va a salir que no fue un solo golpe?”.

“Hacé de cuenta que teneś un perro medio muerto, y vos vas y lo matás, eso es lo que hizo este asesino con mi hijo”, aseguró.

La mujer y la hija

Omar Valquinta asegura que “con la estrategia de inculparse busca salvar a la mujer, es un caradaura. Yo estaba en Riglos cuando pasó esto, cuando vine, la bicicleta de mi hijo estaba en la vereda de él, a media cuadra de mi casa. Fui yo el que la llevó a casa, qué dice él que la fue a buscar…”

“Él quiere salvar a la mujer y ella fue la que les dio los palos para que le pegaran. Después el fue a buscar la pala cuando mi hijo estaba tirado, inconsciente, y le pegó con la pala en la cabeza. Es terrible lo que hicieron”, se lamenta.

“Nosotros no declaramos, mi señora tiene un psicólogo porque vio cuando lo querían matar, te puedo asegurar que una persona que vio eso, debe soñar con eso. Para colmo cuando estaba en el piso, mi señora se quería tirar encima para que no le pegaran más, pero la princesita y la hija, la sacaron para que le siguieran pegando”, aseveró.

“Mi señora se olvidó de mencionar Rocío, no lo contó, pero todavía no declaró en la justicia. Se quieren salvar, se quiere hacer cargo él solo, y no fue el solo. Yo te puedo asegurar que a Rodrigo él solo no le pega ni de casualidad. Si es por eso que siempre que le querían pegar, venían todos, venía el pito, venía él…”, agrega.

El joven agredido permanece internado en terapia intensiva y en ocasiones respira por sus propios medios y “abre los ojos si le pedís que lo haga, pero está en terapia, lo que me dijo la doctora es que él va a estar bien cuando ya no esté en terapia”, dice el padre.

“Que pregunten en mi en el barrio, que le pregunten a la gente por él y por mi. Y más te digo, si le podés preguntar a nuestra mamá, la mamá en común, que clase de persona soy yo y que clase de persona es él, vas a ver lo que te dicen”, indica.

Respecto del video difundido por la familia de su hermano sobre el intento de incendio del gimnasio dijo que “quien dice que no fue él el que mandó a quemarlo. Si yo te quiero romper todo, te rompo todo, no te voy a quemar una silla. Prendieron fuego una goma y no pasó nada. Puede ser él que lo mandó a quemar para salvarse”, finaliza.

