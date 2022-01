Se le cayó la casa por una obra municipal y le dijeron que “se jorobe” porque puso un abogado

Compartir esta noticia:











Una obra municipal de agua y cloacas provocó la caída del techo de una casa de la calle Falucho y la Municipalidad no se hizo cargo. Paga un alto alquiler y tiene serias dificultades para vivir mes a mes.

Rosana Porcel contó que la Municipalidad no se hizo cargo de la rotura de la casa por la obra municipal que hicieron en la calle Falucho al 700.









“La obra de cloacas y red de agua que empezó en diciembre de 2019 y el 7 de abril de 2020 se me cae parte de la casa, el revoque, con mampostería y el ladrillo colorado”, contó sobre el inmueble que habitaba en la calle Falucho.

“Hablé con el dueño de la empresa que estaba trabajando, que se acercó al otro día y me dijo que era una casa vieja, a lo que le dije que es la que podía tener tras una vida de trabajo y que me era funcional. Ese día se acercaron unas 30 personas, algunos funcionarios. Me mandaron una orden para deshabitar la casa y que me iban a pagar el alquiler”, relató.

“Hoy te puedo decir que hasta acá, la Municipalidad no me ha tratado de ayudar ninguna manera. De forma particular presenté informes de un geólogo, de un ingeniero, pero ellos no se quieren hacer cargo”, resaltó en diálogo con Mauro Monteiro de Radio Kermés.

“Los funcionarios solo vinieron el día que se cayó, pero después no se interesaron más. Me pidieron la llave del inmueble y prometieron que me iban a pagar. Nunca pagaron nada”, aseguró.

Malestar

“Fue un shock, porque aparte de toda la situación, tenés que recurrir a la familia, pagar un alquiler re caro con un sueldo. Para mí es una angustia grande tener que recurrir a la familia porque siempre trabajé, más allá de que ellos lo hagan porque me quieren, pero esto te angustia”, añadió.

“Cuando vos alquilas, todo es plata, y yo no tengo mucha plata. No tengo la culpa de estar así, mi casa sería lo que sería, pero me era funcional, tenía aire acondicionado, y ahora no tengo ni ventilador”, se lamentó.

“En un momento, cómo no podía sostener semejante gasto de alquiler, pensé en volver a esta casa y como un milagro se cayó el techo de la otra pieza. A mí se me cayó la casa encima y nadie se preocupó. Me llegaron a decir que me jorobara porque puse un abogado, que ahora me las arregle cómo pueda. Hoy no tengo idea, no tengo ninguna información, no sé cuándo voy a poder volver a vivir en mi casa”, finalizó.

