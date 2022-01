A pesar de los trascendidos, descartan el pase sanitario en la UNLPam

Compartir esta noticia:











La rectora a cargo, profesora Verónica Moreno, anticipó que la decisión del equipo de gestión de la universidad es propiciar la vuelta a la presencialidad plena sin exigencia de pase sanitario, promoviendo la vacunación de docentes, no docentes y estudiantes.









La declaración de Moreno se produce luego de una discusión instalada en el centro de la conducción nacional universitaria. La Pampa sale a aclarar que no será exigido el pase sanitario para ingresar a las aulas.

La presencialidad es un hecho, las distintas unidades académicas están trabajando para organizar y establecer aspectos referidos al cuidado sanitario específico en cada caso, asegura el área de prensa de la UNLPam

“No es la vuelta a lo mismo que hace dos años, como si no hubiera pasado nada”, dijo Moreno. Respecto al pase sanitario, aclaró que no es posible solicitarlo “de manera obligatoria cuando no hay legislación que lo respalde”.

Finalmente la rectora explicó que, confiando en lo que indica Salud Pública, la UNLPam promoverá la vacunación, en la certeza de que “es necesario vacunarse para cuidarse entre todos”.

