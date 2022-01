Alicia Castro criticó la designación de Claudia Bello: “Alberto Fernández interpretó mal el voto popular”

Compartir esta noticia:











La ex embajadora no ocultó su disgusto por el nombramiento de la ex interventora federal en Corrientes y lo plasmó en redes sociales con un comentario.

La ex embajadora Alicia Castro lanzó una dura crítica contra el presidente Alberto Fernández por la designación de la menemista Claudia Bello como directora de ARSAT y aseguró que el mandatario «interpretó mal el voto popular» de 2019 y «aún peor» la derrota electoral de 2021.









Ayer Plan B Noticias adelantó el nombramiento de Bello, quien hizo campaña por Macri y Pichetto en el 2019.

La designación de la ex interventora federal en Corrientes como parte del Directorio de empresa estatal de telecomunicaciones generó una conmoción al interior del oficialismo y la ex sindicalista, siempre crítica de la gestión del jefe de Estado, no dudó en expresar abiertamente su disgusto.

A través de su cuenta de Twitter, desde donde suele cuestionar al Presidente, Alicia Castro afirmó: «Creo que Alberto Fernández interpretó mal el voto popular de quienes lo llevamos al poder». Y ahondó: «Pero interpretó aún peor la pérdida del 40% de sus votos en las recientes elecciones».

Tras su renuncia como embajadora argentina ante Rusia por disidencias en la política exterior del Gobierno, principalmente en lo referido a la postura sobre la crisis política y social en Venezuela, la ex secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) se convirtió en una de las voces más críticas contra la Casa Rosada dentro del ala kirchnerista del Frente de Todos. (Noticias Argentinas).

