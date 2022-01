Reclamo por el Atuel en el cauce seco del río

Compartir esta noticia:











Este jueves se llevó adelante una jornada de concientización para el cuidado del ambiente y en defensa de los ríos pampeanos, en Santa Isabel, en el marco del Plan Pro Vida.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, destacó la importancia de la actividad: “nos llena de orgullo que cada municipio le aplique su propia impronta al Pro Vida, en el sentido de rescatar también el compromiso cívico que tenemos todos los pampeanos y pampeanas con causas históricas, como la defensa de los ríos, y de preservación del ambiente”.









El puente Los Vinchuqueros fue el escenario donde se desarrolló la jornada organizada por la Municipalidad de Santa Isabel y el Gobierno Provincial. Participantes de esta actividad recorrieron parte del cauce seco del río, recogieron desechos y compartieron una charla brindada por Juanita De Ugalde, integrante de la Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos, y residente del oeste provincial.

“Con acciones como esta se cumple el principal objetivo de este plan, que es la de promover procesos de toda la comunidad, con participación familiar, de las instituciones locales y las autoridades”, añadió Álvarez´.

Recuperar el Atuel “una causa pampeana y nacional”

El viceintendente de la Municipalidad de Santa Isabel, Cristian Echegaray, puntualizó que “en esa planificación hemos entendido que podemos trabajar con la problemática del río Atuel y extenderlo hacia el resto, porque es una causa pampeana y nacional”.

Reafirmó que “nosotros que vivimos en el oeste, lo amamos y lo consideramos una linda zona para poder desarrollarse. En ese contexto de ubicación geográfica está nuestra localidad, con un problema de falta de agua en el Atuel que viene desde hace muchísimos años”

El Atuel “debe correr por donde la madre naturaleza dice”

Juanita De Ugalde, luchadora incansable en la defensa de los ríos pampeanos, destacó que “hoy estamos parados sobre un río que no tiene agua… pero un río es mucho más que un cauce con agua, es la flora y la fauna que lo rodea, las personas que viven en su ribera. El agua que corre pero que también se va para abajo y se almacena en lo que llamamos napas y que la gente que vive cerca extrae para su vida, para sus animales, etc”.

Aseguró que “para que un río pueda vivir debe correr permanente, todo el año, debe correr por donde la madre naturaleza dice y ella decidió que el Atuel nazca en la provincia de Mendoza, pase por La Pampa y llegue a otro río más grande que se llama Colorado. Pero también ahí tenemos problemas, porque sobre el río Colorado quieren hacer otra represa y quitarle agua”, puntualizó.

Explicó que “lo que la provincia de La Pampa reclama y ha logrado, porque la Justicia nos ha dado la razón, que Mendoza suelte una cierta cantidad de agua entrando a través de este puente llamado Los Vinchuqueros, que está bien en el límite con la provincia de Mendoza. Esa agua que nos deben entregar, debe tener también un cierto nivel de calidad, agua que salga directamente de la desembocadura, pero lamentablemente no se ha logrado que Mendoza obedezca ese fallo”, enfatizó.

“No hay un segundo planeta”

La directora de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger, expresó que ”como dijo Juanita, no hay un segundo planeta, no existe un planeta B y eso es lo que queremos transmitir desde Pro Vida. Se trata de realizar acciones desde la colonia que contribuyan al ambiente. Si no cuidamos nosotros el planeta las generaciones futuras se verán comprometidas”.

Por su parte, el director de Deportes, Alejandro Bagatto, agregó que “la mejor manera que se pueda difundir esto es a través de nuestros niños y niñas, por eso nuestro agradecimiento a la municipalidad y a todas aquellas personas que nos hacen conocer la problemática y como siempre, a disposición para todo lo que sea necesario”.

