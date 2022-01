“Quiero anunciar que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”

Compartir esta noticia:











El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció un acuerdo con el FMI al que definió como una “espada de Damocles” sobre el país. Aseguró que no habrá ajuste, que no se recortará la obra pública y que no habrá saltos devaluatorios.

“Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada”, dijo Alberto Fernádnez y aseguró que no habrá ajuste para jubilados, ni restricciones de crecimiento.

“Este acuerdo no nos condiciona y podremos llevar adelante las políticas de desarrollo y justicia social. Tenemos que crecer para poder pagar y de otro modo es imposible. Teníamos una deuda impagable y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos podrá permitir cumplir este acuerdo, a través del crecimiento”.

En otro tramo de su anuncio, Fernández dijo que el acuerdo no impactará en las jubilaciones y que no se recortará a jubilados, a la obra pública, ni habrá saltos devaluatorios.

A primera hora, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró esta mañana que el presidente Alberto Fernández «trabaja en persona» y que «se están ultimando los detalles» para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó que el Gobierno «siempre tuvo vocación» de llegar a un entendimiento con el organismo de crédito.

«El presidente estuvo trabajando en en persona en intercambio de negociaciones. Se están ultimando los detalles y veremos qué es lo que pasa en el día de hoy», señaló Manzur en declaraciones a la señal C5N al ingresar esta mañana a la Casa de Gobierno.

Manzur afirmó que «la deuda es una tragedia para la Argentina, por su magnitud» y por lo que se hizo con esos fondos que el FMI le entregó al Gobierno de Mauricio Macri.

«Es todo muy difícil de poder explicar esta situación; por eso lo que busca el gobierno es llegar al mejor al mejor acuerdo dentro de lo malo que esto significa», apuntó Manzur en relación a la situación de endeudamiento en la cual se encuentra Argentina.

Y, remarcó: «Siempre hubo vocación y decisión política de acordar, lo único que buscaba nuestro Gobierno es que este acuerdo no impida el crecimiento, seguir hacia adelante en el proceso de recuperación acelerado que hoy está viviendo la Argentina».

«Esto es lo que buscamos, poder seguir creciendo y en la media que Argentina pueda seguir creciendo obviamente juntar los recursos para pagar, este es el fin último que se busca», insistió Manzur y reiteró que la negociación la «está definiendo el presidente en el transcurso de la mañana».

