Tuvo gemelas en Santa Rosa y le dijeron que una murió: 34 años después la sigue buscando

Una mujer dio a conocer su caso en las últimas horas. Pide que le permitan la exhumación de los restos. Cree que no falleció e hizo pública su búsqueda.

“Hola buenas tardes hoy primera vez me animo a contar mi historia”, dice Blanca Villegas.









“Me llamo Blanca Villegas pero me conocen como Susy Villegas, a los 19 años tuve gemelas, dos niñas, A los tres días de nacida viene el pediatra y me dice que una de ellas falleció. Nunca la vi el, pediatra no me la quiso mostrar porque me dijo que me iba a hacer mal. Yo firme el acta de nacimiento pero no de defunción.…, solo me dieron una bebé”, relató.

Los hechos que cuenta, asegura que ocurrieron en Santa Rosa, La Papmpa.

“A mi madre le entregaron un cajoncito cerrado. En el acta de defunción no hay diagnóstico. En el hospital no hay historia clínica”, dijo.

Cunado preguntó “la respuesta fue que no existe historia clínica, ‘seguro se perdió’. La justicia me cerró las puerta, me archivó la denuncia correspondiente. Derechos Humanos me rechazó también la denuncia”, señala.

“Nadie me firma para exhumar el cuerpo. Siempre dije que mi hija esta viva. Hace 34 años de esto, busco a mi hija. Yo le puse por nombre Guadalupe Villegas, naciste 5 de mayo del 86 en Santa Rosa La Pampa”, cierra el relato de Blanca Villegas.

