River oficializó el acuerdo con Manchester City por la transferencia de Julián Álvarez

El Millonario anunció el acuerdo total con el poderoso club inglés. Se quedará, además, con otros U$S 7 millones potenciales en bonus.









Este mediodía, River y Machester City oficializaron el acuerdo por la transferencia de Julián Álvarez. El delantero seguirá vistiendo la camiseta del Millonario, al menos, hasta julio de este año.

El «Millonario» recibió varias ofertas por los servicios de la «Araña», pero todas se alejaban de los U$S 20 millones que tiene el futbolista como cifra para poder ejecutar la cláusula de salida. La mayoría de las propuestas no alcanzaban los U$S 15 millones que le servían al club argentino para poder negociar.

El club «Ciudadano» de la Premier League fue el primero en elevar la vara, tanto de la cifra final de la venta como de los objetivos futuros, que pueden darle al «Millo» otros U$S 7 millones.

La permanencia en River por un tiempo mas se dio por presión del propio jugador, que quiere tener unos meses más en la institución. Con un 15% de su pase que le corresponde al Deportivo Atalaya, donde se formó el jugador, River se quedará con casi U$S 17 millones asegurados.

El joven llegó al club a fines de 2015, debutó en Primera en 2018 y ese mismo año también disputó la histórica final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu de Madrid. A sus 21 años, se transformó en un jugador un jugador clave para el esquema de Marcelo Gallardo, conquistando tres campeonatos durante 2021. Ese mismo año, además de ser el goleador de la Liga Profesional de Fútbol, formó parte de la Selección Argentina que se consagró en la Copa América en Brasil.

«Para nosotros es un orgullo que uno de los clubes más importantes del mundo se haya interesado por un jugador como Julián Álvarez, formado en el Club desde 2015, que representa la forma de jugar y ser de los profesionales que salen de nuestras Divisiones Inferiores”, reconoció el presidente de River, Jorge Brito, al momento de firmar la transferencia. “Es un hito que marca el comienzo del vínculo entre River Plate y el Manchester City, que esperamos dé muchos frutos para ambos clubes», agregó.

🤝 Acuerdo con el @mancity de Inglaterra para la venta de Julián Álvarez. — River Plate (@RiverPlate) January 31, 2022

«Julián es un jugador que hemos monitoreado por algún tiempo», confesó Txiki Begiristain, Director de Fútbol de Manchester City. «Él es capaz de jugar en varios roles de ataque y creemos firmemente que es uno de los mejores jóvenes delanteros de Sudamérica. Estoy muy feliz de que hayamos podido traerlo a Manchester City. Creo realmente que vamos a poder brindarle las condiciones necesarias para que alcance su mayor potencial y se convierta en uno de los mejores jugadores del mundo», cerró.

Los números de Álvarez

(Tomando en cuenta su participación en partidos de LPF/Superliga, Libertadores, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Mundial de Clubes)

EN RIVER

96 partidos jugados (63 como titular).

36 goles.

23 asistencias.

186 remates (1.9 por partido).

160 pases para remates de sus compañeros (1.7 por partido).

2308 pases intentados (24.04 por partido), con 73.5% de efectividad.

EN LA ÚLTIMA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

21 partidos jugados.

18 goles.

6 asistencias.

1.02 goles por 90 minutos.

3.1 remates por partido.

28.7 pases por partido, con 73.3% de efectividad.

